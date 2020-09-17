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Компания ИКЕА запускает сервис по передаче мебели на благотворительность

С 17 сентября начинает работу сервис по передаче бывшей в употреблении мебели на благотворительность, разработанный компанией ИКЕА совместно с Ассоциацией «Все Вместе». Цель инициативы — дать вторую жизнь вещам, которые больше не нужны их владельцам. Проект станет частью кампании «Вторая жизнь мебели», посвященной идеям, решениям и сервисам, которые помогают продлить жизнь мебели согласно концепции Reduce-Reuse-Recycle.

Инициатива по передаче мебели на благотворительность реализована во всех городах присутствия ИКЕА в партнерстве с различными благотворительными фондами. Пользователи сервиса смогут передать ненужную мебель любой марки и производителя: собранные предметы затем будут переданы нуждающимся людям. Это первый подобный сервис в России.

Чтобы отдать мебель в один из предложенных фондов, необходимо заполнить электронную заявку на сайте: описать, что вы хотите передать, приложить фотографии и указать контактную информацию. В течение пятнадцати дней с вами свяжется фонд для дальнейшего согласования даты и времени передачи мебели. Сервис является бесплатным. Благотворительный фонд организует вывоз мебели, однако, вы также можете оплатить доставку или привезти мебель самостоятельно.

Все предметы должны быть чистыми и в хорошем состоянии, допустимы лишь легкие царапины в небольшом количестве. Из-за гигиенических аспектов мебель не должна быть мягкой, то есть фонды не смогут принять диваны, обитые тканью кресла и стулья, а также матрасы. Крупногабаритную мебель необходимо передавать в частично разобранном виде, чтобы она могла поместиться в машину. Малогабаритную можно передавать в собранном виде.

Помимо этого, в новом разделе сайта ИКЕА также представлены другие сервисы и решения, позволяющие продлить срок службы предметов интерьера — например, сервис по выкупу мебели. С прошлого года покупатели уже могут сдать в магазины ИКЕА бывшие в употреблении детские кроватки и пеленальные столики и вернуть 40% их стоимости. Теперь ИКЕА расширяет этот сервис: в список товаров постепенно войдут кухонные и офисные столы и стулья, мебель для спален, гостиных, ванных комнат и кухонь. Таким образом, к концу ноября посетители смогут вернуть практически всю мебель — она вновь попадет в магазин, и ее приобретут повторно в отделе Уцененные товары, уже дешевле.

На сайте покупатели также смогут воспользоваться сервисом по ремонту мебели, сервисом по заказу запчастей и фурнитуры для товаров ИКЕА. А еще — посмотреть видео о том, как самостоятельно устранить самые распространенные дефекты и неисправности. Здесь также представлен раздел с идеями дизайнеров о том, как можно персонализировать мебель ИКЕА и переделать популярные товары под себя.

Кроме того, компания запустила доску объявлений — платформу для перепродажи бывших в употреблении товаров ИКЕА, где члены клуба IKEA Family смогут продавать, покупать и отдавать в дар купленные ими ранее товары.

«В ИКЕА мы ежедневно стремимся помочь миллионам людей сделать шаг к более здоровой и экологичной жизни. В каждом доме есть ненужные вещи, в том числе мебель, которые зачастую заканчивают свою жизнь на свалке и загрязняют планету. А ведь если об этих вещах позаботиться, у них может быть вторая жизнь — отремонтированные или обновленные, они могут переехать в другой дом или стать ресурсом для производства чего-то нового, — подчеркнул генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл. — Именно поэтому мы приняли решение запустить кампанию, которая позволит продлить срок службы мебели. Мы надеемся, что благодаря данной инициативе тысячи шкафов, тумбочек и столов смогут начать свою вторую жизнь».

Автор: Анна
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