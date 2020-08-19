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Дизайн и юзабилити RSS

Компания KUPIVIP объявила о ребрендинге

Маркетплейс KUPIVIP меняет позиционирование и становится ближе к клиенту. Теперь из стандартного логотипа выделен дополнительный, который подчеркивает персонализированность и премиальность бренда — U VIP.

Компания планирует привлечь в качестве покупателей более молодую аудиторию, поэтому следует тренду на упрощение. В обновленном логотипе графемы разной ширины — такое решение помогло улучшить читаемость названия и выделить дополнительный U VIP.

Изменились оттенки в новой цветовой палитре. Красный ассоциируется с модой: как основной сквозной цвет, компания закрепила за собой современный холодный оттенок.

Изменения цветовой гаммы отразятся как на офлайн маркетинговых материалах, так и на цифровых продуктах.

«От большинства российских онлайн-маркетплейсов нас отличает лимитированное количество товара и его эксклюзивность. Премиальность — вот то, что составляет „ДНК“ бренда KUPIVIP. Обновленный логотип подчеркивает эту особенность: U VIP, с одной стороны, говорит о премиальности, с другой — о том, что мы находим личный подход к каждому покупателю.

Несмотря на то, что мы стали полноценным FMCG-маркетплейсом и значительно расширили ассортимент товаров, при обновлении логотипа мы решили сохранить позиционирование лидера в сфере fashion-ритейла. Надеемся, что новый логотип понравится нашим постоянным клиентам и в тоже время привлечет новую аудиторию».

Олег Минаев, CEO KUPIVIP

Также в новом дизайне маркетинговых материалов компания KUPIVIP станет выводить на передний план сами товары и не будет использовать лишнюю графику — только ключевые цвета, основной логотип и дополнительный, передающий идею бренда.

Автор: Анна
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