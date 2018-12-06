Компания «Леруа Мерлен» выходит на рынок Беларуси в 2020 году

Компания «Леруа Мерлен» объявила об открытии в 2020 году первого гипермаркета в Минске. В ближайшие несколько лет компания планирует открыть еще не менее трех гипермаркетов в столице Беларуси и несколько магазинов в других крупных городах.

В рамках активной подготовки к открытию в Минске первого магазина «Леруа Мерлен» собирает конференцию региональных производителей, которая состоится 10 декабря 2018 года. Участниками мероприятия станут представители местных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с крупной международной сетью.

«Для белорусских производителей и поставщиков товаров для ремонта и обустройства дома партнёрство с сетью „Леруа Мерлен“ позволит выйти на принципиально новый уровень и нарастить объёмы продаж, — прокомментировал Руслан Хакало, директор по сорсингу „Леруа Мерлен“. — Развитие пула локальных поставщиков — один из главных приоритетов нашей компании. Кроме того, приход такой крупной международной компании, как „Леруа Мерлен“, на белорусский рынок — это дополнительные рабочие места, количество которых будет увеличиваться по мере развития сети».

В рамках конференции представители «Леруа Мерлен» проведут презентацию компании, расскажут о стратегии развития локальных производителей и основных требованиях к поставщикам, а также особенностях и механизмах заключения договоров поставки. «Леруа Мерлен» предлагает производителям долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях, перспективы выхода на российский рынок, стабильный сбыт продукции, возможность значительного увеличения товарооборота.

Французская сеть «Леруа Мерлен» успешно развивается в России с 2004 года и на сегодняшний день насчитывает 90 гипермаркетов, в которых представлен широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада. В августе 2018 года открылся первый гипермаркет сети в Казахстане, в г. Алматы.