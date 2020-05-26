Компания Logsis поменяла склад и увеличила объемы

Этот май стал одним из поворотных месяцев в истории логистической компании Logsis: произошел переезд на новый склад, значительно больший по вместительности, функционалу и другим показателям, чем старый.

«Найти склад, который будет отвечать растущим возможностям компании, — такая задача стояла перед руководством Logsis уже давно. Поиск запустился с июня 2019 года, и переезд был запланирован задолго до пандемии. Карантин лишь немного отсрочил переезд и разбил его на несколько этапов — в целях безопасности, чтобы минимизировать количество человек, задействованных в этом процессе. Склад искали и в Санкт-Петербурге: перед Logsis стоит цель добиться организации доставок между Питером и Москвой день в день. Как только коронавирус отступит, мы к этому обязательно вернемся», — комментирует директор по развитию Алексей Вайсберг.

Новый московский склад Logsis расположен по адресу Нагорный проезд, д. 3, стр. 3. Площадь склада 2500 м2 (прежний склад — 1300 м2). И все показатели этого помещения и территории соответствуют тому скачку вперед и вверх, который компания совершила в последнее (в том числе и докарантинное) время.

«Последней каплей в принятии решения о переезде был тот факт, что складские возможности не позволяли компании Logsis оказывать такой объем услуг новым клиентам, на какой был запрос. Сеть хобби-гипермаркетов „Леонардо“, интернет-магазин „220 вольт“, „Детский мир“, „BNS Group“, Goods.ru — все эти крупные торговые сети могли бы дать значительно больший объем доставок в день, но мы были вынуждены искусственно занижать лимит, чтобы не потерять в качестве. Теперь новый склад позволяет обработать 25000 доставок в день», — комментирует директор по развитию Алексей Вайсберг.

С марта 2020 года Logsis осуществляет доставку по всей стране. Конечно, для этого необходим не просто большой, а огромный и функциональный склад.

Перед вами склад уровня B. Удобное расположение: пешая доступность до м. Нагатинская и до крупных магистралей, в том числе до Варшавского шоссе. Эта география позволяет Logsis открыть пункт самовывоза для конечных потребителей: раньше такой функции не существовало.

На закрытой охраняемой территории, помимо основного помещения, еще два офисных здания: одно для руководства и бухгалтерии, другое для логистов, it, кассиров. Всего в компании работают уже более 250 сотрудников. Вместе с площадью склада увеличены все мощности: добавились складские процессы: выросла it-составляющая, появилось гораздо больше сотрудников склада, водителей и др. Появились и грузовые фуры, которые могут доставлять крупногабаритные товары.

На новом складе шесть ворот для разгрузки и погрузки и отдельный заезд — зона выгрузки для фур с соответствующим пандусом. Открыта парковка, рассчитанная на 300 автомобилей. Сам склад представляет из себя большое удобное светлое помещение. Крепкие надежные стеллажи поднимаются под потолок (высота потолков 6 м) и расставлены максимально удобно для поиска и хранения.

Переезд на новый склад в условиях пандемии был произведён со всеми мерами предосторожности для сотрудников. Рабочие зоны оборудованы по всем правилам карантинного времени.