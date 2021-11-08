Компания Meta обсуждает открытие собственных розничных магазинов

Компания Meta, (бывшая Facebook) обсуждает возможность открытия собственных розничных магазинов, сообщает The New York Times. Офлайн-магазины должны вызвать у пользователей интерес к метавселенной Facebook и сделать мир «более открытым и взаимосвязанным», считают в компании.

Открытие розничных магазинов обсуждалось до ребрендинга Facebook, работа над их открытием началась ещё в прошлом году. Однако до сих пор этот проект на стадии разработки, а продукцию компании пока можно приобрести только в магазинах-партнёрах. По словам экспертов, открытие розницы станет огромным шагом вперед для технологического гиганта, который существует в основном в цифровом формате.

В новых торговых точках покупатели смогут опробовать гаджеты прежде, чем их купить. Прежде всего, шлемы виртуальной реальности Oculus Quest (их переименуют в Meta Quest) и дисплеи для видеозвонков Facebook Portal (будущие Meta Portal).

Флагманский магазин Meta планируют открыть в городе Берлингейм в штате Калифорния. В этом же городе располагается штаб-квартира компании Reality Labs.