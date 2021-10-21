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Компания МТС запустил прокат телефонов

Пилотный проект уже стартовал в Москве и Московской области. Подписка работает как краткосрочная аренда: минимальный срок пользования — один месяц. Клиент может взять в аренду смартфон на любой период и, если устройство ему понравится, продолжить им пользоваться.

«Модель та же, что и в шеринге самокатов: взял, начал пользоваться; если нравится, пользуюсь дальше, стало не нужно — вернул. Чем больше срок аренды, тем меньше тариф», — поясняет CEO Арентер.ру Сергей Степанов.

Топовые модели смартфонов становятся доступными для подписки одновременно с релизом в розничные продажи. Перед тем как поступить в подписку, каждое устройство проходит процесс очистки, обеззараживания, устранения дефектов и помещается в новую упаковку. Если в процессе эксплуатации наблюдаются неполадки, пользователю достаточно обратиться в компанию, и смартфон заменят без дополнительных условий и платежей. Предусмотрена возможность менять как на другое такое же устройство, так и на любую иную модель.

Ежемесячная стоимость аренды зависит от модели и длительности аренды. Например, за iPhone 11 128 ГБ нужно будет платить от 4200 рублей в месяц, а за iPhone 13 Pro Max 128 ГБ — от 8900 рублей.

Сервис востребован среди молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства. Вторая категория пользователей — свитчеры: те, кто хотел бы переключиться с Android на iOs и наоборот, а потому стремится протестировать новые модели устройств. Третья категория клиентов — «партаймеры»: те, кто исполняет свою работу в ограниченные интервалы — временные сотрудники, таксисты, курьеры.

«Смартфоны — это новое направление для такого вида потребления, но за последние несколько лет они вышли на первое место. Клиенты получают эффект неожиданности: „А что, так можно было?“ Мы видим возможность занять до 10% рынка потребителей смартфонов и предложить им совершенно новый способ владения устройствами. Не исключено, что продажи гаджетов при этом частично сократятся», — комментирует Сергей Степанов.

Платформа Арентер.ру была развернута менее чем за три недели. В настоящее время обсуждается вывод новых товарных категорий и масштабирование проекта на территории России.

«Мы наблюдаем вполне осмысленное поведение, люди ищут выгоду и удобство. Они четко анализируют, почему им нужно потреблять именно так. Мы видим и тех, кто пытается экономить, и тех, кто может делать крупные покупки. Но краткосрочное пользование — это возможность быть гибким, потому что нет привязки к устройству и при необходимости можно быстро его поменять», — отмечает Сергей Степанов.

«Шеринговая модель использования различных товаров уже зарекомендовала себя как востребованная и комфортная для клиентов. Аренда позволяет протестировать флагманский гаджет, перед тем как принять окончательное решение о его покупке, или, например, взять с собой на отдых смартфон с качественной камерой. Результаты пилотного проекта МТС и Арентер.ру покажут, какие сценарии пользования услугой наиболее перспективны, а также как скоро шеринг может стать одним из основных способов владения гаджетами наряду с рассрочками и лизинговыми программами», — прокомментировал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Рынок шеринга стремительно развивается и демонстрирует кратное увеличение объемов. Драйверами роста являются каршеринг, кикшеринг, краткосрочная аренда жилья.

В 2021 году в России рынок аренды товаров длительного пользования оценивается в 700 млн долларов. К 2025 году по прогнозам экспертов эта цифра вырастет до 3,5 млрд долларов. В Европе в текущем году рынок аренды вещей составляет 60 млрд долларов, в мире — 265 млрд долларов.

Автор: Анна
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