Компания «О’КЕЙ» вошла в АКИТ

«О’КЕЙ» — крупная российская розничная сеть объявляет о вступлении в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее решение было единогласно принято членами Ассоциации 19 февраля 2018 года.

Доставка продуктов питания — одно из перспективных и быстрорастущих сегментов электронной коммерции в России. В рамках долгосрочного развития группы компаний «О’КЕЙ», интернет-магазин выделен в отдельное, стратегически важное направление бизнеса.

За прошлый год интернет-магазин Okeydostavka.ru обработал рекордное количество заказов за один день, увеличил зону покрытия, ввёл круглосуточную доставку в Москве, а также протестировал новый формат выдачи заказов «О’Кей Авто». Сегодня интернет-подразделение одного из крупнейших российских ритейлеров занимает вторую позицию на рынке продуктовых сетей формата e-commerce по версии GfK.

«Интернет-магазин Okeydostavka.ru за короткий срок вышел на лидирующие позиции рынка электронной коммерции в своей сфере. Это доказывает эффективность нашей бизнес-модели. Наша приоритетная задача — открытая коммуникация с потребителем и удовлетворение его меняющихся запросов, мы максимально сконцентрированы на работе над постоянным улучшением качества сервиса. В этом смысле членство в АКИТ имеет для нас очень важное значение. Интернет-торговля продуктами питания — это сегмент, который имеет огромный потенциал роста, но при этом является бизнесом с повышенной ответственностью перед покупателями. Поддержание высоких стандартов всеми игроками рынка возможно только при участии отраслевой экспертной площадки, такой как АКИТ,» — комментирует Елена Ременникова, директор Департамента электронной коммерции «О’КЕЙ». Представители компании примут активное участие в деятельности ассоциации.