Компания «Обувь России» объявляет аудированные финансовые результаты за 2017 год
Компания «Обувь России», один из двух крупнейших обувных ритейлеров России объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2017 год.
Ключевые финансовые показатели 4-го квартала 2017 года:
- Выручка Группы в 4-м квартале увеличилась на 6,8% и составила 3,572млрд рублей, по сравнению с 3,343 млрд руб. в 4-м квартале 2016 года.
- Сопоставимые продажи группы компаний «Обувь России» увеличились на 10,9%:
— сопоставимый рост числа чеков составил 4,7%;
— сопоставимый размер среднего чека увеличился на 6,0%.
- Валовая прибыль выросла на 7,1% — до 1,959 млрд руб., по сравнению с 1,829 млрд руб. в 4-м квартале 2016 года.
- Рентабельность по валовой прибыли — 54,8%, прирост по отношению к 4-му кварталу 2016 года — 2,9 процентных пунктов.
- Показатель EBITDA2 снизился на 3,9% и составил 0,949 млрд руб., по сравнению с 0,987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.
- Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,5 процентных пунктов и составила 26,6%.
- Чистая прибыль увеличилась на 13,2% — до 0,640 млрд руб., по сравнению с 0,566 млрд руб. в 4-м квартале 2016 года.
- Рентабельность по чистой прибыли — 17,9%, по сравнению с 16,1% за аналогичный период 2016 года.
Ключевые финансовые показатели за 2017 год:
- Выручка Группы в 2017 году увеличилась на 8,4% и составила 10,801 млрд рублей, по сравнению с 9,965 млрд руб. в 2016 году.
- Сопоставимые продажи группы компаний «Обувь России» увеличились на 2,8%:
— сопоставимое число чеков снизилось на 3,7%;
— сопоставимый размер среднего чека увеличился на 6,8%.
- Валовая прибыль снизилась на 0,1% — до 5,853 млрд руб., по сравнению с 5,859 млрд руб. в 2016 году.
- Рентабельность по валовой прибыли — 54,2%, снижение по отношению к 2016 году — 4,6 процентных пунктов.
- Показатель EBITDA увеличился на 7,8% и составил 2,737 млрд руб., по сравнению с 2,540 млрд руб. в 2016 году.
- Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,2 процентных пунктов и составила 25,3%.
- Чистая прибыль увеличилась на 10,8% — до 1,310 млрд руб., по сравнению с 1,183 млрд руб. в 2016 году.
- Рентабельность по чистой прибыли — 12,1%, по сравнению с 11,9% в 2016 году.
- Показатель чистый долг/EBITDA уменьшился до 1,7, по сравнению с 2,8 в 2016 году.
Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России», прокомментировал:
Группа компаний «Обувь России» успешно завершила первый год в статусе публичной компании, продемонстрировав высокие показатели деятельности и полностью выполнив заявленные планы.
В 2017 году розничная сеть Группы приросла 83 магазинами и на конец года насчитывала 535 торговых точек. Выручка компании за год увеличилась на 8,4% — до 10,8 млрд руб. В результате «Обувь России» укрепила лидерские позиции в среднеценовом сегменте, увеличив отрыв от конкурентов.
Показатель рентабельности по EBITDA — в 2017 году составил 25,3%, что является высоким результатом среди ведущих мировых фешн-ритейлеров. В 2017 году «Обувь России» увеличила чистую прибыль на 10,8% — до 1,31 млрд рублей. Это стало возможным благодаря нескольким факторам: «Обувь России» в 2017 году продолжала развивать коллекции, увеличив долю более модной обуви интересного дизайна и обуви стиля casual; компания расширила ассортимент высокомаржинальных сопутствующих товаров (их доля в розничной выручке достигла 31%). Также «Обувь России» в 2017 году совершенствовала работу интернет-магазинов и запустила обновленные мобильные версии сайтов, что дало увеличение выручки по направлению e-commerce на 56%.
Рост показателей компании связан и с положительной динамикой на обувном рынке. 2017 год стал переломным для отрасли: впервые с 2014 года обувной рынок вернулся к росту в натуральном выражении, начал постепенно восстанавливаться спрос. По прогнозам Discovery Research Group, в ближайшие 5 лет рынок будет в среднем прирастать на 4-5% в натуральном выражении и на 6-8% — в стоимостном.
Учитывая благоприятную ситуацию на рынке, «Обувь России» намерена дальше консолидировать рынок, используя преимущества уникальной бизнес-модели, которая включает развитие портфеля узнаваемых брендов, диверсифицированный ассортимент товаров и услуг, инновационную программу лояльности и развитие омниканальной модели продаж. В 2018 году «Обувь России» откроет 100 магазинов, 60 из них заработают уже в первом полугодии. Группа будет дальше активно расти и повышать финансовые показатели, чтобы обеспечить высокий доход акционерам от инвестиций в Группу.