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Компания Omnic установила рекорд Гиннесса на мировом рынке постаматов

На мировом рынке постаматов установлен рекорд Гиннеса: компания Omnic — разработчик решений для автоматизации последней мили для игроков розничной торговли, финансов и логистики, построила самый большой в мире постамат на 1182 автоматизированные ячейки.

Комиссия рекордов Гиннесса проанализировала рынок постаматов и выдвинула целый ряд требований, которым должна соответствовать компания-номинант, — минимум 1000 одновременно работающих автоматизированных ячеек. Также необходимо было доказать полностью автономную работу ячеек с уровнем отказоустойчивости не ниже 99,7%. Представители Книги Рекордов Гиннесса получили доступ к видеонаблюдению станции 24/7. Доказательства, предоставленные комиссии, были подтверждены международными аудиторскими компаниями Baker Tilly и PSP Audit. В итоге комиссия Книги Рекордов Гиннесса признала автоматизированную станцию Omnic самой большой в мире. Рекорд был установлен и зафиксирован экспертным жюри Книги накануне Нового (2019) года:

Рекорд был установлен в Экспоцентре г. Киев в рамках предновогодней социальной кампании Omnic, ориентированной на повышение популярности постаматов как удобного и простого способа получения онлайн заказов. В каждую из ячеек компания заложила подарки для детей, которые доставали их оттуда самостоятельно. Для участия в акции необходимо было зарегистрироваться на сайте Omnic (это делали родители), получить по смс специальный код, прийти в торговый центр, с помощью кода открыть ячейку и вытащить подарок. Время открытия каждой из 1182 ячеек составляло 2 миллисекунды. За время акции получили подарки 1400 детей, более 1000 взрослых смогли воспользоваться автоматизированной станцией для покупки новогодних товаров.

«Решение поставить мировой рекорд возникло при разработке социальной акции: мы хотели продемонстрировать широким массам людей, что инновации — это просто, что пользоваться постаматами легко и удобно. При этом мировой рекорд идеально вписался в наши бизнес-планы: для продвижения на российский рынок нам нужен был неожиданный, нестандартный и абсолютно убедительный аргумент в пользу качества и потенциала нашего продукта. И мы его получили!», — комментирует партнер Omnic, Станислав Косоруков, бывший топ-менеджер венчурного фонда Prostor Capital и основатель крипто-платформы Indacoin.

Omnic является экспертом в сфере технологий для автоматизации последней мили. Компания разрабатывает полный цикл решений от программного обеспечения для постаматов до аппаратной части, комплектующих собственной разработки и дизайна, а также предоставляет консультационные услуги по установке готовых решений, их интеграции в основные бизнес-процессы заказчика, построению и дальнейшему развитию постамат-сетей.

Компания Omnic основана в 2015. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США), научно-технический отдел расположен в Киеве (Украина), региональные офисы — в Москве и Минске. Всего в международной команде Omnic более 170 специалистов. Компания не привлекала внешних инвесторов и вышла на самоокупаемость спустя два года после старта. Общий объем вложений на текущий момент составил почти $3,5 млн за счет акционерного капитала и частично реинвестированной прибыли. За четыре года с момента старта Omnic реализовала более 200 проектов и установила более 5000 постаматов, как для государственных, так и для коммерческих клиентов в нескольких странах СНГ и Европы. Среди партнеров компании такие мировые розничные сети, как Auchan, Carrefour и другие.

Во второй половине 2018 года компания вышла на российский рынок. Целевой сегмент — действующие в России сети постаматов, логистические компании и организации, которые строят и масштабируют сети постаматов, а также крупные игроки из других сфер бизнеса, в том числе, ритейл и банки, заинтересованные в дополнительной монетизации своих отделений.

«Несмотря на то, что рынок логистики в России высоко конкурентный, мы видим в сегменте разработчиков решений для постамат-сетей относительно свободную нишу: это ниша комплексных решений, которые объединяют и железо, и софт, и весь необходимый консалтинг. До недавнего времени все эти компоненты поставлялись разрозненно — силами разных разработчиков, которым мы можем противопоставить проверенный на практике, простой в использовании, легко внедряемый и масштабируемый продукт плюс компетенции в сфере его внедрения и поддержки», — комментируют представители компании.

О потенциале рынке

В 2018 году в курьерскую индустрию устремились непрофильные игроки, стремящиеся взять под контроль динамично развивающийся рынок онлайн торговли. Начало тренду положил альянс ВТБ и Почты РФ, которые открывают почтобанки в каждом отделении и строят сотни хабов по всей России. Следом двинулся Сбербанк, который вместе с Яндексом создает «российский Амазон» и альтернативный кластер перевозчиков. О своем намерении развивать сеть постаматов объявили уже также Связной, X5 и Совкомбанк.

Автор: Анна
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