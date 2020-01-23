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Компания основателя «Копейки» выкупила торговый центр «Сокольники»

Компания Accent Capital выкупила торговый центр «Сокольники» на Русаковской улице в Москве у структуры основания «Холдинг-центра» Валерия Чиркова, сообщают «Ведомости».

Приобретение ТЦ соответствует стратегии Accent Capital по увеличению инвестиций клиентов в торговую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга. Торговый комплекс «Сокольники» будет внесен в фонд компании, для которого это будет первым активом в портфеле, уточнила директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко.

Accent Capital основан в 2007 году создателем сети магазинов «Копейка» Александром Самоновым. Тогда Accent Russia Opportunity Fund привлек около $150 млн и приобрел на них бизнес-центр «Дельта плаза» у ст. м. «Курская», торговый комплекс «Вива!» в Северном Бутове и складские комплексы в Подольске и Уфе. На данный момент портфель компании составляет около 352 тыс. м2.

«Холдинг-центр» владеет восемью универмагами и 11 магазинами под своим брендом в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В прошлом году стало известно, что ХЦ выставил на продажу свою недвижимость из-за большой кредитной нагрузки.

ТЦ «Сокольники» построен в 2008 году компанией «Донстрой». Через четыре года его купил «Холдинг-центр». Сумма сделки называлась в размере 2 млрд рублей. Сейчас, по подсчетам экспертов, «Сокольники» стоят 2,7 млрд рублей.

Автор: Анна
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