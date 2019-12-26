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Логистика RSS

Компания PickPoint купила сеть постаматов Qiwi Box

Компания Qiwi продала сеть постаматов Qiwi Box своему партнеру — PickPoint. Об этом рассказал представитель провайдера платежных сервисов, сумма сделки не раскрывается, сообщает РБК.

Сеть QIWI Box была создана как отдельный актив, и сейчас насчитывает 2,3 тыс. пунктов выдачи. PickPoint изначально участвовала в создании политики выбора городов и мест установки постаматов, а также помогала доработать программное обеспечение при формировании сети.

Стоимость одного терминала может составлять от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, значит, сеть Qiwi может стоить около 500 млн рублей, считает партнёр Data Insight Фёдор Вирин.

Как пояснил изданию представитель платежной системы, компания решила продать постаматы, несмотря на бурный рост этого рынка, чтобы сфокусироваться в своей работе на IT-решениях. Речь идет о развитии и поддержании существующих платформ. В частности, в рамках сделки с PickPoint Qiwi по-прежнему будет управлять платформой взаимодействия с терминалами.

В свою очередь, логистический оператор рассчитывает с помощью приобретения Qiwi Box повысить трафик онлайн-заказов на каждый автоматический пункт выдачи. В PickPoint ожидают, что в следующем году трафик вырастет вдвое.

Автор: Анна
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