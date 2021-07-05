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Компания «ВкусВилл» удалила статью с участием лесбийской пары и принесла извинения

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ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» удалила рекламную статью «Рецепты семейного счастья» с участием лесбийской пары и принесла извинения за материал. Извинения опубликованы на месте статьи на сайте компании.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — говорится в сообщении. Компания отметила, что ее цель — «дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». «Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти», — подчеркивает «ВкусВилл».

Под обращением стоят фамилии 12 топ-менеджеров «ВкусВилл», включая основателя компании Андрея Кривенко.

Одна из героинь статьи рассказала РБК, что сеть не связывалась с ними по поводу удаления материала.

Статья была опубликована в разделе «Школа потребителя» на сайте торговой сети, в котором регулярно публикуются истории о покупателях. В тексте упоминались несколько разных семей, среди которых была однополая женская пара. Тексту присвоили на сайте рейтинг 18+ «согласно требованиям статьи 6.21 КоАП» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После публикации представителям «ВкусВилла» и героиням материала начали поступать угрозы, рассказывал «МБХ медиа» управляющий фабрикой контента сети Роман Поляков. Он отмечал, что его подразделение не обязано согласовывать каждую свою публикацию с руководством компании, так что о том, что на сайте появится фото однополой пары, оно узнало постфактум.

«Вышестоящее начальство отреагировало положительно, а главное — положительно отреагировала аудитория. На сотни положительных отзывов и благодарностей нам в первый день пришло всего несколько негативных комментариев, и это тоже показатель», — подчеркивал Поляков. Однако затем число резко негативных отзывов, по его словам, выросло до тысяч. Это связано с тем, что в комментарии пришли люди, которые ранее не были подписаны на соцсети компании, писало «МБХ медиа».

Компании и сервисы: ВкусВилл
Автор: Анна
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