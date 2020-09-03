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Компания «Всегда.Да» запустила первую в России программу по выплате кэшбэка магазинам­­­

Финтех-сервис «Всегда.Да» запустил программу Vsegda.Da Cashback, в рамках которой будет возвращать магазинам-партнерам кэшбэк за любые товары, которые клиенты приобретут в рассрочку. Сейчас у этой программы нет аналогов на российском рынке. Компания «Всегда.Да» запустила ее, чтобы поддержать бизнес партнеров.

«Бизнес многих наших партнеров пострадал во время пандемии. Поэтому мы запустили уникальную программу — выплату кэшбэка за продажу товаров клиентам. Благодаря этой мере выигрывают все: магазины наращивают продажи и получают кэшбэк, а клиенты могут покупать товары на выгодных условиях — в рассрочку без переплаты. По нашим оценкам, на первом этапе запуска программы наши партнеры вернут более 2,5 млн рублей кэшбэка. Надеемся, что это поможет им скорее восстановить обороты», — комментирует Олег Гарифуллин, генеральный директор компании «Всегда.Да».

Первой в рамках программы стала акция CashBack to School. Она проводится в так называемый период back to school — с 28 августа по 30 сентября 2020 года. Принять участие в акции и вернуть кэшбэк очень просто. Для этого магазину нужно оформить покупки клиентов в рассрочку на 10 или 12 месяцев от банков-партнеров «Всегда.Да» — Банка Хоум Кредит, Кредит Европа Банка, Тинькофф банка, МТС Банка и банка «Восточный». Магазины получат кэшбэк одновременно с деньгами за оплату покупки. В акции участвуют любые товары — вне зависимости от их суммы и категории.

«Следующую акцию с выплатой кэшбэка магазинам компания „Всегда.Да“ проведет в рамках Черной Пятницы в ноябре 2020 года. Мы рассчитываем, что в ней поучаствует большее количество партнеров, а размер полученного ими кэшбэка увеличится как минимум в 5 раз», — комментирует Олег Гарифуллин.

Автор: Анна
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