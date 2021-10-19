ВсеИнструменты.ру открыл в Подмосковье склад на 188 000 кв. м

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру открыл один из крупнейших распределительных центров в России на территории индустриального парка «PNK Парк Домодедово 1». Площадь складских помещений нового объекта ВсеИнструменты.ру составляет 188 000 кв. м. Совокупный объем инвестиций девелопера и резидента — более 11 млрд руб.

На данный момент запущена первая очередь объекта площадью 94 000 кв. м. Она включает в себя 3-этажный офис, зоны клиентского сервиса (зоны самовывоза, сервисный центр, лабораторию и др.) общей площадью 5500 кв. м. В индустриальном здании предусмотрена зона для товаров, требующих особых условий хранения (площадь — 2000 кв. м). Оборудованы зоны ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) и ГСМ (горюче-смазочные материалы). Компания возводит мезонин площадью 30 000 кв. м. Открытие второй очереди склада площадью 94 000 кв. м планируется на февраль 2022-го.

«Последние несколько лет наш бизнес растет в среднем на 50% год к году, ассортимент расширяется — сейчас на сайте уже более 1 млн товаров. Мы поняли, что без больших логистических мощностей дальнейший активный рост будет обеспечивать сложнее. И благодаря нашим партнерам из PNK group запустили этот масштабный проект и приняли решение о строительстве одного из крупнейших распределительных центров в России, — говорит Виктор Кузнецов, генеральный директор и основатель компании ВсеИнструменты.ру. — Новый объект даст возможность дальнейшего кратного роста и расширения ассортимента, увеличения количества наших поставщиков-партнеров, усиления позиций компаний на рынке электронной коммерции и в сегменте товаров для дома, дачи, стройки и ремонта. А главное, что нашим клиентам В2С и В2В мы дадим возможность широкого выбора как популярных товаров, так и более специфических категорий. Важно отметить, что мы делаем большой вклад в развитие Московской области — к моменту введения второй очереди распределительного центра здесь будут работать порядка 4000 человек, более 70% которых — жители этого региона»

Первая очередь склада будет вмещать 12,7 млн товаров. Во вторую очередь ассортимент увеличится до 33,1 млн штук. Распределительный центр будет работать автономно и отгружать товары по России, что позволит клиентам из многих регионов получать заказ уже на следующий день. Расположен он рядом со скоростной магистралью, в районе ЦКАД. В дальнейшем планируется осуществить развитие прилегающих дорожных линий.

Мощности нового склада будут обслуживать 4000 рабочих. Около 2200 человек уже трудоустроены, найм остальных планируется к открытию второй очереди.