Компания Whirlpool открыла свой первый аутлет бытовой техники в России

Whirlpool Corporation, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, объявил об открытии собственного аутлета в Москве. Потребителям доступна крупная и малая бытовая техника товарных знаков Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid.

В аутлете представлен широкий ассортимент техники: от посудомоечных машин до варочных панелей. Например, помимо классических холодильников с системой охлаждения No Frost и Total No Frost, представлены модели Whirlpool с интеллектуальной технологией 6TH SENSE, которая минимизирует температурные колебания и отслеживает оптимальный уровень влажности в камере.

Среди стиральных машин можно выбрать встраиваемые и отдельностоящие, модели с вертикальной или фронтальной загрузкой. Стиральные машины Hotpoint оснащены технологией Digital Motion, которая контролирует динамику барабана и помогает эффективно удалять пятна, а линейка приборов Whirlpool отличается технологией FreshCare, которая поможет сохранить свежесть вещей после завершения цикла стирки. По специальным ценам продаются модели из прошлогодних коллекций, а также продукция в поврежденной упаковке, которая никак не влияет на внешний вид техники и качество работы.

Консультанты окажут помощь в выборе модели и дадут персональные рекомендации по использованию приборов. Покупатели могут прийти лично либо задать интересующие вопросы специалистам Whirlpool по телефону.

В аутлете можно также приобрести профессиональные чистящие средства из универсальной линейки Wpro, произведенной в Италии. Специалисты помогут подобрать необходимое средство и расскажут, как правильно ухаживать за бытовой техникой. Чистящие средства Wpro разработаны с учетом особенностей современных приборов и подходят для любых брендов.

Аутлет расположен на территории жилого комплекса «Каскад» в пешей доступности от станций метро «Бауманская» или «Курская» по адресу сервисного центра компании: г. Москва, наб. Академика Туполева, 15. Посетителям доступна бесплатная парковка в течение 30 минут.