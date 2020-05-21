Компания Whirlpool запускает подписку на бытовую технику

Компания Whirlpool совместно с партнером Forward Leasing запустила программу «Бытовая техника по подписке». По программе можно получить бытовую технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid за фиксированную ежемесячную плату c постепенным выкупом в собственность и опцией апгрейда на новую модель. Каталог со всеми доступными моделями можно найти в интернет-магазине shop.whirlpool.ru, также ряд моделей представлен на сайте партнера подпишись.рф. Все оформление происходит онлайн. Процентная ставка отсутствует (плата за лизинг 0%).

Выбранная модель бесплатно доставляется в любой регион России, в стоимость входит её установка и подключение (кроме техники, требующей подключения к газу, и вытяжных шкафов). Покупатель сможет заключить лизинговый договор сроком на 4 года, в течение этого периода предоставляется бесплатное сервисное обслуживание: ремонт и замена запасных частей в случае поломок.

Каждый месяц клиент вносит фиксированную плату за подписку на выбранную модель. По истечении срока договора пользователь сможет выбрать один из двух вариантов: выкупить и пользоваться техникой дальше, внеся остаток сразу или продолжив платить по графику, или же заказать подписку на новую модель, не выплачивая полностью остаток за прежнюю. На новый договор распространяются те же условия: бесплатная доставка и установка, ремонт и замена запчастей на весь срок.

При заказе новой техники в конце срока договора прежнюю модель возвращать не нужно, она переходит в собственность клиента без полной оплаты остаточной стоимости. Пользователь сам решает, что будет с ней делать.

«Вот уже более 100 лет компания Whirlpool предлагает инновационные решения для дома. Мы стремимся улучшать жизнь покупателей, поскольку их потребности — наш главный ориентир в создании продуктов и услуг. Бытовая техника по подписке1 откроет людям новые возможности. Не важно, снимают ли они квартиру, планируют ремонт в собственной или просто нужна новая техника — они всегда смогут решить, купить её сразу или взять по подписке1. А постоянная сервисная поддержка поможет не переживать о завтрашнем дне», — рассказывает Маттео Лискаио, региональный директор по сервису и качеству компании Whirlpool.

Стоимость подписки начинается от 455 рублей в месяц, размер платежа рассчитывается в зависимости от модели и категории техники. К примеру, полный комплект для современной кухни, состоящий из холодильника, посудомоечной машины, варочной поверхности, вытяжки и духового шкафа общей стоимостью в 155 929 рублей обойдется в 3015 рублей в месяц. Бытовая техника предоставляется потребителю компанией ООО «Форвард Лизинг» по Договору Лизинга.