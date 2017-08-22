Конфликтом в Exist.ru займется ФАС

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Эксист-М» по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Как сообщается на сайте службы, в Управление поступило обращение от ООО «А+А Эксист-Инфо» (обладатель товарного знака «EXIST.RU») содержащее сведения о том, что ООО «Эксист-М» размещает на фасадах зданий в городе Электросталь и Чехов Московской области вывески, содержащие товарный знак Заявителя.

Из обращения следует, что ООО «Эксист-М», без согласия Заявителя при предложении и реализации услуг по продаже транспортных средств и автомобильных деталей, использует товарный знак «EXIST.RU» и размещает недостоверную информацию, вводя потребителей в заблуждение. По мнению Заявителя, данное обстоятельство может повлечь убытки и нанести вред его деловой репутации.

В сентябре 2016 года внутри одного из самых успешных российских онлайн-ритейлеров Exist.ru, занимающегося реализацией автозапчастей, начался корпоративный конфликт. Три совладельца имеющие в своём активе 50% доли в ООО «А+А Эксист Инфо», которое по сути занимается IT-поддержкой интернет-магазина, а также является владельцем доменного имени сайта и товарным знаком, заявили о желании продать свой пакет акций.

В январе 2017 года стало известно, что Юрий Буковников, который ранее вместе с другими миноритариями хотел продать свою долю, стал единственным владельцем компании, которой принадлежат права на товарный знак и доменное имя магазина.

В мае 2017 года Exist.ru приостановил работу офисов в более чем 60 городах России ввиду разрыва партнёрских отношений с ООО «Эксист-М». Позже Exist.ru нашёл способ восстановить обслуживание клиентов.