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Консультант магазина «М.видео» сломал челюсть покупателю

Продавец-консультант магазина «М.видео» в Набережных Челнах нанес телесные повреждения одному из покупателей, который обратился к нему с вопросом о товаре, сообщает местное издание Chelny-biz.ru. Мужчины подрались около входа в торговый центр Sunrise City, где находится магазин. В результате покупатель попал в больницу скорой медицинской помощи со сломанной челюстью.

Выбирая компьютерную мышь, мужчина обратился за помощью к продавцу-консультанту. Он попросил объяснить, для чего на устройстве размещена дополнительная кнопка. Тот не смог точно ответить и высказал предположение. Это не устроило покупателя. Слово за слово — конфликт накалился, и сотрудник магазина предложил «выйти поговорить» на улицу. Драка произошла прямо перед входом в торговый центр и попала на видео. Со слов потерпевшего, в какой-то момент его противник достал нож, после этого покупатель побежал к машине.

Правозащитник Эдуард Сыртланов из коллегии адвокатов «Законъ» сообщил, что тяжесть вреда, причиненного потерпевшему, пока не установлена. Сейчас потерпевший лежит в БСМП со сломанной челюстью. Продавца уже уволили из магазина. Материалы проверки поступили в отдел полиции «Центральный», но дело еще не возбуждено. Адвокат предполагает, что сломанная челюсть будет классифицирована по статье 112 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Позднее в «М.Видео» дали официальный комментарий. «Инцидент, о котором идет речь, произошел вне магазина, во вне рабочее время, в настоящий момент идет расследование правоохранительных органов, мы дождемся его результатов и по итогам примем меры», — сообщили в компании.

Автор: Анна
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