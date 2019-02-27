Консультант магазина «М.видео» сломал челюсть покупателю

Продавец-консультант магазина «М.видео» в Набережных Челнах нанес телесные повреждения одному из покупателей, который обратился к нему с вопросом о товаре, сообщает местное издание Chelny-biz.ru. Мужчины подрались около входа в торговый центр Sunrise City, где находится магазин. В результате покупатель попал в больницу скорой медицинской помощи со сломанной челюстью.

Выбирая компьютерную мышь, мужчина обратился за помощью к продавцу-консультанту. Он попросил объяснить, для чего на устройстве размещена дополнительная кнопка. Тот не смог точно ответить и высказал предположение. Это не устроило покупателя. Слово за слово — конфликт накалился, и сотрудник магазина предложил «выйти поговорить» на улицу. Драка произошла прямо перед входом в торговый центр и попала на видео. Со слов потерпевшего, в какой-то момент его противник достал нож, после этого покупатель побежал к машине.

Правозащитник Эдуард Сыртланов из коллегии адвокатов «Законъ» сообщил, что тяжесть вреда, причиненного потерпевшему, пока не установлена. Сейчас потерпевший лежит в БСМП со сломанной челюстью. Продавца уже уволили из магазина. Материалы проверки поступили в отдел полиции «Центральный», но дело еще не возбуждено. Адвокат предполагает, что сломанная челюсть будет классифицирована по статье 112 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».