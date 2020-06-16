Консультанты «М.Видео» вышли онлайн

Сеть «М.Видео» в рамках модели ONE RETAIL запустила на сайте и в мобильном приложении персональные видеоконсультации. Покупатель может посмотреть крупную бытовую технику для дома, получить экспертную консультацию и выгодное персонализированное предложение в любом удобном месте, общаясь с продавцом через сайт или мобильное приложение.

«М.Видео» предлагает единый бесконтактный процесс покупки и выбора техники в любой точке контакта — на сайте, в мобильном приложении и розничных магазинах. Консультанты «М.Видео» используют смартфоны со специальным ПО, и могут идентифицировать покупателя и делать персональные предложения. Сервис онлайн-консультаций позволит им теперь общаться с клиентами не только в торговом зале, но и в любом другом месте — там, где удобно покупателю. С помощью видеозвонка со специалистом ритейлера покупатель получит исчерпывающую информацию о нужном товаре, увидит нужную модель техники с разных ракурсов, обсудит все детали покупки.

Консультанты «М.Видео» через видеозвонок могут не только показать технику в торговом зале, но и в режиме реального времени уточнить наличие нужной модели на складе, сравнить цену с другими предложениями на рынке. Покупатель получит наиболее выгодное предложение с учётом текущих акций и доступных ему бонусных рублей.

«М.Видео» полностью трансформировались в онлайн-бизнес, и в рамках модели ONE RETAIL, которая объединила все преимущества покупок онлайн и в магазинах, мы предлагаем клиентам единый уровень сервиса во всех точках контакта. Например, можно выбрать смартфон в приложении и забрать его через 15 минут в ближайшем магазине, или, наоборот, заглянуть в магазин, снять QR-код через наше мобильное приложение и тут же оплатить покупку, на обращаясь на кассу. Видеоконсультации — ещё один шаг в этом направлении, теперь наши эксперты могут помочь с выбором не только в магазине, но и онлайн. Пилотный проект показал, что каждая третья видеоконсультация заканчивается покупкой. Важную роль играют новый опыт, персональные предложения и личное знакомство с товаром«, — говорит управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

На данный момент услуга консультации по видео доступна пользователям из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Воронежа, Краснодара, Твери и Калуги. Для связи с магазином через видеозвонок нужно зайти на страницу интересующего товара на сайте или в мобильном приложении «М.Видео» и нажать на кнопку «Посмотреть вживую». Продавец подключится к видеотрансляции из торгового зала магазина и продемонстрирует холодильник, стиральную машину, телевизор или встраиваемую технику при помощи своего смартфона. Клиенту включать видеосвязь не обязательно.

После консультации сотрудник поможет оформить самовывоз из магазина, доставку на дом или отправит информацию о товарах на почту покупателя. В личном кабинете на сайте и в приложении доступна безопасная оплата банковской картой или с использованием мобильных платежных сервисов, чтобы сократить число социальных контактов.

Для проведения трансляций используется сервис Eyezon, который позволяет на страницы сайта и в мобильное приложение интегрировать скрипт и организовать видеозвонок. Через специальное меню пользователи запрашивают консультацию и текстом могут задать интересующий вопрос.