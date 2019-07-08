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Контрафакт растет и уходит в онлайн

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные BrandMonitor, за последний год продажи поддельного люкса достигли 280 млрд. руб. Прогнозируется, что оборот будет расти, в связи со снижением уровня жизни людей. Продукция реализуется в торговых центрах (40%), вещевых рынках (30%). Объем продаж реплик онлайн составил 84 млрд руб., где 25 млрд руб. - реализация через социальные сети.

А по данным Fashion Consulting Group (FCG) в 2018 году продажи товаров люкс в РФ возросли на 5%, до 248 млрд. руб., но это ниже продажи реплик на 13%. Эта проблема стран всего мира. И хотя по словам Алексея Поповичева, исполнительного директора «Русбренда» выручка люксовых магазинов не страдает от продаж контрафакта, т.к. покупки люксовых вещей регулярно совершает определенная платежеспособная аудитория, а покупка реплик происходит покупателями, не являющимися целевыми клиентами люксовых брендов. Но для сохранения целостности и репутации бренда с теневым рынком стараются бороться. 

Эксперты отмечают переток продаж контрафакта в онлайн, где факты продажи такого товара сложнее отследить.

Автор: Александр
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