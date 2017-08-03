Контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт будет усилен

Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт, т.к. возможными действительными целями таких операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Банк России обеспокоен возрастающая динамика объемов операций по снятию наличных денег и считает, что кредитные организации формально подходят к своим обязанностям при реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при обслуживании корпоративных карт.

Кроме того, ЦБ обвиняет банки в игнорировании рекомендованного для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимального размера суммы наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей).

Поэтому Центробанк подготовил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"(утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР).

В Методических рекомендациях приводятся признаки, по которым можно определить недобросовестного клиента:

отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 и более процентов;

с даты создания юрлица прошло менее двух лет;

деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на банковский счет и списываюся с него, не создает обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка является минимальной;

денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных;

поступление от контрагента средств на банковский счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других клиентов;

денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тысяч рублей;

снятие наличных производится регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня их поступления;

снятие наличности происходит, как правило, в сумме, не превышающей 600 тысяч рублей, либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита на один операционный день;

наличные снимаются в конце операционного дня с последующим снятием налички в начале следующего операционного дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.

В документе указаны рекомендации банкам, позволяющие минимизировать вовлечение кредитной организации в незаконные операции:

на периодической основе проводить анализ и определять размер максимальной суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться в течение одного операционного дня с использованием всех корпоративных карт клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя;

проводить не реже одного раза в неделю мониторинг операций с целью выявления клиентов, совершающих на регулярной основе операции, соответствующие признакам, указанным в методических рекомендациях;

направлять в Росфинмониторинг сведения о подозрительных клиентах.

На новые рекомендации следует обратить особое внимание индивидуальным предпринимателем, которые используют корпоративные карты для снятия собственных денег с расчетных счетов. Следование новым указаниям ЦБ может привести к невозможности использования карт для таких операций, ведь доказать, куда пошли снятые деньги, ИП не сможет.