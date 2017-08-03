+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт будет усилен

Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт, т.к. возможными действительными целями таких операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Банк России обеспокоен возрастающая динамика объемов операций по снятию наличных денег и считает, что кредитные организации формально подходят к своим обязанностям при реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при обслуживании корпоративных карт.

Кроме того, ЦБ обвиняет банки в игнорировании рекомендованного для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимального размера суммы наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей).

Поэтому Центробанк подготовил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"(утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР).

В Методических рекомендациях приводятся признаки, по которым можно определить недобросовестного клиента:

  • отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 и более процентов;
  • с даты создания юрлица прошло менее двух лет;
  • деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на банковский счет и списываюся с него, не создает обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка является минимальной;
  • денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных;
  • поступление от контрагента средств на банковский счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других клиентов;
  • денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тысяч рублей;
  • снятие наличных производится регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня их поступления;
  • снятие наличности происходит, как правило, в сумме, не превышающей 600 тысяч рублей, либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита на один операционный день;
  • наличные снимаются в конце операционного дня с последующим снятием налички в начале следующего операционного дня;
  • у клиента имеется нескольких корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.

В документе указаны рекомендации банкам, позволяющие минимизировать вовлечение кредитной организации в незаконные операции:

  • на периодической основе проводить анализ и определять размер максимальной суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться в течение одного операционного дня с использованием всех корпоративных карт клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • проводить не реже одного раза в неделю мониторинг операций с целью выявления клиентов, совершающих на регулярной основе операции, соответствующие признакам, указанным в методических рекомендациях;
  • направлять в Росфинмониторинг сведения о подозрительных клиентах.

На новые рекомендации следует обратить особое внимание индивидуальным предпринимателем, которые используют корпоративные карты для снятия собственных денег с расчетных счетов. Следование новым указаниям ЦБ может привести к невозможности использования карт для таких операций, ведь доказать, куда пошли снятые деньги, ИП не сможет.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

3 августа / Комментарии
Винный бизнес Чичваркина в Лондоне впервые вышел на прибыль

Винный бизнес Чичваркина в Лондоне впервые вышел на прибыль

Винный магазин основателя «Евросети» Евгения Чичваркина в Лондоне Hedonism Wines в 2016 году впервые вышел на прибыль.

далее →

3 августа / Комментарии
X5 Retail Group объявляет о росте выручки на 27,5%

X5 Retail Group объявляет о росте выручки на 27,5%

X5 Retail Group опубликовала промежуточный отчет Компании за второй квартал и первое полугодие 2017 г., подготовленный в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Отчет был просмотрен независимым аудитором и не был аудирован.

далее →

2 августа / Комментарии
Альфа-банк ввёл комиссию в 25% за выдачу наличных для компаний и ИП

Альфа-банк ввёл комиссию в 25% за выдачу наличных для компаний и ИП

Альфа-банк разослал своим клиентам информационное письмо, в котором сообщил о введении новых комиссий: 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

далее →

2 августа / Комментарии
Hoff подвёл итоги первого полугодия 2017 года

Hoff подвёл итоги первого полугодия 2017 года

Продажи сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff в январе-июне 2017 г. выросли на 40%, до 10,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.  

далее →

2 августа / Комментарии
LeEco закрыл единственный в России магазин

LeEco закрыл единственный в России магазин

Китайский ритейлер LeEco закрыл единственный в России монобрендовый магазин электроники, расположенный в московском торговом центре «Атриум».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!