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Коротко о крупном: eBay и «Магнит» раскрыли данные о своих успехах

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Магнит
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Продукты питания

Крупнейший интернет-аукцион мира и один из крупнейших ритейлеров России сдали отчётность. Как первый, так и второй показали рост.

По итогам 6 месяцев этого года, чистая прибыль eBay в годовом выражении выросла на 15,8% и составила составив 1,062 миллиарда долларов. При этом, выручка компании за этот период выросла на 4,07%, до 4,545 миллиарда долларов. Однако чистая прибыль за второй квартал в годовом выражении упала в 16 раз, что объясняется расходами на реорганизацию правовой структуры eBay.

В свою очередь, одна из крупнейших сетей «Магнит» отчитался об увеличении выручки во втором квартале 2017 г. на 8,19% до 288,042 млрд. рублей. За половину этого года, с января по июнь, выручка «Магнита» выросла на 6,42% и составила 555 млрд руб. Растёт и сеть как таковая: с января по июнь 2017 года компания открыла 785 магазинов, и на 30 июня имела 5,32 млн. кв. м торговых площадей.

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Vyacheslav Vityuk
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