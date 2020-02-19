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Косметические наборы, носки и гель для душа: что покупают в «Магните» к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества аналитики «Магнита» изучили, какие товары чаще всего покупают в подарок на праздник в магазинах розничной сети. Исследование строилось по показателю роста продаж накануне и в день праздника в сравнении обычными днями.

Первое место уверенно занимают различные мужские косметические наборы — в преддверие 23 февраля фиксируется взрывной рост спроса на эти товары. В добавок к этому сильной половине человечества начинают активно покупать носки, причем утепленные котируются больше, чем тонкие. Не теряют своей актуальности средства по уходу, которыми, видимо, мужчины могут пополнить истощившиеся запасы с прошлого 23 февраля. Гели для душа расположились на третьем месте, четвертое поделили средства для бритья и дезодоранты. Замыкает пятерку товаров-хитов также один из классических подарков — туалетная вода — в «праздничном» защитнике все должно быть идеально.

В преддверии 23 февраля покупательницы чаще вспоминают, что все мужчины — это большие дети и приобретают больше игровых наборов, которые занимают шестую строчку популярных товаров. За ними идет продукция для автомобилей. На восьмом месте расположились полотенца, на девятом — нижнее белье. ТОП-10 товаров завершают стаканы, бокалы и стопки для напитков, без которых, по всей видимости, не может обойтись главный мужской праздник.

Также перед Днем защитника Отечества и в сам праздник популярны товары для бани и сауны, ручные инструменты, строительная химия, подарочные книги, аксессуары для телефонов и планшетов.

Аналитики «Магнита» отмечают, что предпочтения покупателей пяти- и десятилетней давности мало отличаются от нынешних. Мужчинам, как правило, предпочитают дарить небольшие презенты, не требующие крупных затрат: дезодоранты, гели для душа, средства для бритья, косметические наборы, носки. Наряду с этим, например, в 2015 году в подарок часто покупали фонари на солнечных батареях, футболки, аксессуары для спортивных игр, автоэлектронику и автозапчасти. А вот десять лет назад в преддверии Дня защитника Отечества повышенным спросом пользовались компьютерные игры, CD и MP3-диски.

Для того, чтобы покупатели не потерялись в многообразии выбора, в этом году торговые точки оформлены тематически. Яркие топперы помогут посетителям быстро найти нужную продукцию. Кроме классических подарочных наборов, в магазинах крупных форматов подготовлены специальные «армейские» продуктовые наборы.

Автор: Анна
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