Косметика, СПА, фитнес и синие цветы: что выбирали в подарок к 14 февраля

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи на неделе, предшествующей Дню Святого Валентина (с 7 по 13 февраля 2022 года) и выяснили, что россияне чаще всего выбирали в подарок своим любимым в 2022 году.

Абсолютным лидером в этом году оказались подарки для красоты. Онлайн спрос на косметику на неделе перед праздником влюбленных вырос на 297% по сравнению с предыдущей неделей (31 января — 6 февраля 2022 года), средняя сумма онлайн-покупки составила 3 078 рублей. Онлайн-спрос на услуги салонов красоты вырос на 133%, а средняя стоимость онлайн-покупки составила 6 356 рублей. Стремясь быть красивыми к празднику, россиянки выбирали услуги парикмахеров, косметологов и специалистов по маникюру.

В подарок же чаще всего выбирали СПА-программы, причем лидировали именно программы для пар. На третьем месте неожиданно оказались онлайн-продажи фитнес-услуг, онлайн-спрос в этой товарной категории вырос на 52%, а в среднем на подарок россияне потратили 2 298 рублей.

Онлайн-продажи цветов и сувениров оказались на четвертом месте: онлайн оборот вырос на 38%, в среднем на букеты и живые растения россияне потратили 3 196 рублей. Замыкают топ-5 товары для дома — онлайн-спрос в этой товарной категории вырос на 30%, а средняя сумма онлайн-покупки составила 8 483 рубля. Чаще всего в подарок выбирали посуду, вазы, кухонные принадлежности (в том числе сковородки и наборы кастрюль) постельное белье и пледы.

Примечательно, что в этом году россияне много внимания уделили созданию романтической атмосферы. Так онлайн-спрос на фильмы и онлайн-кинотеатры вырос на 195%, средняя сумма онлайн-покупки составила 549 рублей. В топе продаж ожидаемо оказались романтические комедии и мелодрамы.

На 68% вырос онлайн-спрос на микрокредиты: в среднем перед праздником люди брали в долг 12 123 рубля. Примечательно, что перед 14 февраля также вырос онлайн-спрос на мойку автомобиля (онлайн-оборот вырос на 31%) и услуги клининга и прачечных (рост на 13%).

«Сколько бы не было споров вокруг Дня Всех Влюбленных, из года в год в преддверии праздника значительно возрастают онлайн-продажи цветов, сувениров, товаров для красоты. А это значит, что многие стараются поздравить любимых с праздником. Примечательно, что в этом году на первое место с большим отрывом вышла тема красоты: люди устали от пандемии коронавируса (масок, массовой удаленки и т.д.), им хочется быть красивыми несмотря на все ограничения». Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По данным партнера CloudPayments — маркетплейса цветов и подарков Flowwow — в этом году, помимо традиционных для Дня Всех Влюбленных красных роз, топ покупок возглавили ирисы, синие орхидеи и цветы фиолетовых оттенков в составе различных букетов. Кроме того, покупатели охотно выбирали букеты с пионовидными розами нежных оттенков. В прошлом году цветы в букетах были те же, единственное отличие — в топе заказов было гораздо больше красных роз, а ирисы и орхидеи встречались лишь изредка, тогда как в этом году композиции в синих и фиолетовых оттенках лидируют по количеству заказов.

В топ среди нецветочных категорий вышли: капкейки в форме сердца, торты с фотопечатью с уникальными картинками от клиентов, флорариумы в форме сердца, наборы из чизкейков на палочке, а также разные наборы клубники в шоколаде и бенто-торты (мини-торты, рассчитанные на одного-двух человек). Среди самых оригинальных подарков к 14 февраля лидируют анатомические сердца из белого шоколада и свечи с тайным посланием, которое проявляется при плавлении воска.