Котики, стройматериалы и iPhone: что россияне готовы отдавать бесплатно

Россияне размещают на Авито не только товары на продажу, но и объявления с пометкой «даром». Бесплатно отдают все — от котят до стиральных машин. В преддверии Всемирного дня доброты 13 ноября, аналитики Авито выяснили, что россияне чаще всего отдавали в октябре этого года, на какие категории самый большой спрос и в каких городах люди готовы отдавать вещи даром больше, чем в других.

В октябре 2020 года доля объявлений на Авито, в которых россияне отдают товары бесплатно, в целом по стране составила 1,5%. Несмотря на то, что 2020 год был очень сложным, россияне продолжают делиться вещами — эксперты Авито зафиксировали, что в октябре количество объявлений с пометкой «даром» снизилось всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Тренд на шеринг и осознанное потребление становится все более массовым, поэтому вместо того, чтобы выбрасывать старые вещи, многие россияне решают отдавать их даром тем, кто еще сможет ими пользоваться.

Самый добрый город

Эксперты Авито выяснили, какие города в октябре этого года оказались добрее всех — в них самый большой процент бесплатных объявлений на Авито от общего количества по городу.

Топ-10 городов с наибольшей долей объявлений «даром»:

Уфа — 2,7% Казань — 2,0% Ростов-на-Дону — 1,9% Волгоград — 1,8% Воронеж — 1,8% Ульяновск — 1,7% Краснодар — 1,6% Омск — 1,6% Саратов — 1,5% Самара — 1,5%

Стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург в октябре оказались лишь на 16 и 21 местах в рейтинге. В Москве доля объявлений типа «отдам даром» составила 1,1% от всех размещенных в городе, а в Санкт-Петербурге — 1%.

Чем чаще всего делятся россияне?

В категории «Животные» всегда самая большая доля бесплатных объявлений по сравнению с другими разделами сайта. В октябре этого года 12% из 100% раздела составили объявления о пушистых друзьях «даром». Больше всего россияне отдают кошек, собак, а также товары для животных. В подразделе «Кошки» доля таких бесплатных объявлений составляет 19%, а наиболее часто отдают беспородных, шотландских и британских котят. В подразделе «Собаки» 23% объявлений с пометкой «даром». Здесь чаще всего отдают беспородных щенков, а также собак породы шпиц и чихуахуа.

Больше всего объявлений о бесплатных вещах на Авито в октябре было размещено в разделах «Для дома и дачи». Они составили 2,7% от общего количества объявлений в категории. Здесь россияне больше всего делились стройматериалами, предметами интерьера и искусства, и стиральными машинами.

На втором месте — категория «Личные вещи». Бесплатные объявления в ней составляют 0,6% от общего количества. В разделе больше всего отдают женскую одежду, а также детскую одежду для девочек и для мальчиков, в каждой из категорий доля бесплатных объявлений составляет по 0,5%.

На третьем месте по количеству объявлений с бесплатными вещами находится раздел «Хобби и отдых», а их процент от общего количества в категории составляет 2,7%. В этом разделе коллекционеры больше всего делились монетами, любители почитать могли найти книги, учебники, а также журналы, газеты и брошюры советских времен, а из музыкальных инструментов наиболее часто отдавали фортепиано, аккордеоны, гармони и гитары.

Замыкает список категорий, в которых наиболее часто россияне размещают объявления «отдам даром», «Бытовая электроника» с долей бесплатных объявлений 1,2% в разделе. Больше всего в этом разделе россияне делились аудиотехникой, телефонами марок iPhone, Samsung и Xiaomi, а также комплектующими для компьютеров и мониторами.

Что россияне хотят получить даром?

Популярнее всего на Авито бесплатные объявления в разделе «Животные». На них приходится 18% спроса в категории. Больше всего россияне ищут собак и кошек. Доля запросов на объявления «отдам даром» в подкатегории «Собаки» составляет 30%, а в подкатегории «Кошки» — 22%. Чаще ищут беспородных собак, шпицев и чихуахуа, а среди бесплатных кошек популярностью пользуются беспородные, шотландские и британские котята.

На первом месте среди вещей, которые запрашивают россияне, находятся товары из раздела «Для дома и дачи», а доля запросов в бесплатных объявлениях составляет 4%. Больше всего россиян в этом разделе интересуют стройматериалы и растения для дома. На втором месте раздел «Личные вещи», в этой категории процент запросов объявлений «даром» составляет 1,1%. В этой категории чаще всего ищут женскую одежду, игрушки для детей и одежду для девочек. Далее следует раздел «Бытовая электроника» с долей бесплатных запросов 1,2%. В этом разделе россиян больше всего интересуют смартфоны iPhone, игры для приставок и комплектующие для компьютеров. На четвертом месте по запросам бесплатных объявлений находится «Хобби и отдых», они составляют 3,3% от всех запросов в разделе. В этой категории россияне больше всего интересуются книгами, товарами для охоты и рыбалки и коллекционными монетами.