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Kraft Heinz, Самокат и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве

Kraft Heinz, Сбер и онлайн-ритейлер Самокат заключили соглашение о развитии сотрудничества в области электронной коммерции. В рамках подписанного меморандума Kraft Heinz предоставит партнёрам эксклюзивные продукты, разработанные специально для сотрудничества.

Меморандум подписали Мэри Гукасян, генеральный директор Kraft Heinz в России, первый заместитель председателя правления Сбера Лев Хасис и сооснователь компании Самокат Вячеслав Бочаров.

Стороны намерены развивать сотрудничество на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Через онлайн-сервисы партнёров Kraft Heinz будет реализовывать как текущий ассортимент, так и эксклюзивные вкусы. Например, эксклюзивный вкус кетчупа «Орегано для пасты» можно будет приобрести в мобильном приложении Самокат или через умные устройства от Сбера, приложения СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а «Цитрусовый соус для стейка» сначала появится у партнёров, а затем станет доступным для потребителей и других партнёров.     

Компании также договорились о проведении совместных маркетинговых активностей и создании специального дизайна упаковок для новинок.

«Соглашение о сотрудничестве – прекрасная возможность обменяться знаниями и опытом. Мы хорошо знаем потребителя и с удовольствием поделимся экспертизой. Например, расскажем о популярных сочетаниях продуктов и эффективных промоактивностях. Самокат – сервис, отличающийся своим удобством, поскольку всего за 15 минут пользователю доставляют не только продукты, но и готовые блюда, а также все необходимые товары для комфортного быта. Для нас как для производителя это представляет особую ценность, – так мы можем лучше понять предпочтения потребителей в сегментах ритейла и Foodservice», – поделилась Мэри Гукасян, генеральный директор Kraft Heinz в России.

Самокат входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Занимается экспресс-доставкой продуктов питания и товаров повседневного спроса в 20 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

Автор: Анна
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