«Красное и Белое» вошла в топ-5 крупнейших российских продуктовых ритейлеров по выручке

Федеральная сеть магазинов «Красное и Белое», специализирующаяся на торговле алкогольной продукцией, впервые вошла в топ-5 крупнейших российских продуктовых ритейлеров по объему выручки, подсчитали в Infoline. В 2018 году товарооборот компании увеличился на 40% и достиг отметки в 301 млрд рублей. Таким образом, ритейлер впервые опередил «Дикси», отчитавшуюся о продажах в размере 299 млрд рублей, сообщает агентство RNS.

По результатам 2019 года «Красное и Белое», в последние годы остающаяся самой быстрорастущей сетью на российском рынке, уступает только X5 Retail Group, «Магниту», «Ленте» и «Ашану».

В январе 2019 года было объявлено о том, что акционеры торговых сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль» достигли соглашения об объединении бизнеса, в котором 51% получат основные владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а 49% — собственник сети «Красное и Белое» Сергей Студенников. Объединенные сети сохранят свои бренды, а под управлении компании появится более 13 тысяч магазинов.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по слиянию трех крупных сетей. По данным Infoline, выручка «Бристоля» в 2018 году увеличилась на 38,3% и достигла 81,6 млрд рублей. Суммарная выручка трех компаний, находящихся в стадии объединения, составляет около 680 млрд рублей — это третий показатель на рынке.