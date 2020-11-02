Красота онлайн и офлайн: исследование AliExpress и GFK о покупках бьюти-товаров

Люди чуть чаще покупают бьюти-товары офлайн, но при этом в среднем тратят на одну покупку меньше в 1,4 раза, чем при покупках онлайн. Главный мотив покупок онлайн — выгодные цены. Самым важным фактором принятия решения о покупке как офлайн, так и онлайн является состав продукта. Больше всего покупатели доверяют косметическим маркам из Франции, Германии и Южной Кореи, при этом более половины опрошенных доверяют брендам из России.

AliExpress Россия совместно с исследовательским агентством GFK провела масштабное исследование предпочтений россиян в сфере товаров для красоты и здоровья и узнала, какие товары люди уже привыкли заказывать онлайн, а какие всё ещё покупают офлайн, сколько они готовы тратить и на чем не готовы экономить. Отдельно было изучено влияние фактора страны-производителя косметических средств на принятие решения о покупке.

Гель для душа из магазина у дома, гель-лак для ногтей на маркетплейсе

Офлайн-покупатели реже приобретают косметические средства для того, чтобы выглядеть лучше (39% против 46% онлайн-покупок), чаще для того, чтобы поддержать текущее состояние кожи. И всё же в обоих случаях основная цель покупки связана скорее с внешним видом, чем с состоянием здоровья.

Респондентам был задан вопрос о количестве бьюти-покупок за последний год: из ответов следует, что онлайн-покупатели и офлайн-покупатели в среднем покупают от 5 до 6 товаров год (разницы между каналами в среднем практически нет: 5,7 для офлайна и 5,4 для онлайна). Исследование показало, что онлайн-покупатели в целом активнее покупают бьюти-товары на всех площадках, включая офлайн (на 1-2 покупки практически в каждой категории) по сравнению с покупателями, которые совершают покупки только в офлайн.

Если смотреть отдельно по категориям, то примерно одинаково (с небольшим перевесом офлайн-покупок) люди покупают декоративную косметику (лидерами стали тушь, помада, тональный крем, различные карандаши, средства для бровей и пудра). Людям всё ещё привычнее покупать офлайн базовые средства по уходу за телом и волосами: жидкое мыло, гель для душа, крем для рук, дезодоранты, шампуни (доля покупок по сравнению с онлайн выше почти в два раза). То же касается и средств по уходу для лица: доля офлайн-покупок существенно выше: антивозрастной крем 55% против 39%, средства по уходу за кожей вокруг глаз — 44% против 34%. Помада — самый популярный продукт для всех каналов без исключения, при этом покупатели AliExpress заказывают её чаще всего — более 3 раз в год. В онлайне чаще покупают: косметические девайсы (29% против 12%), продукты для спортивного питания (21% против 11%) и средства для похудения (14% против 8%)

Дорогая полость рта. На чём мужчины и женщины не готовы экономить

Ни мужчины, ни женщины не будут экономить на средствах ухода за полостью рта. Но при этом они готовы сэкономить на косметических девайсах, аксессуарах и средствах для маникюра/педикюра. Для женщин наиболее важны средства по уходу за лицом и волосами. Примечательно, что в рейтинге средств, на которых женщины не готовы экономить, витамины и БАДы с небольшим отрывом, но всё же опережают декоративную косметику и парфюмерию.

Сколько россияне тратят на красоту. Офлайн покупают чаще, но тратят меньше

Если посмотреть на единичные затраты по основным категориям (декоративная косметика, уход за телом, лицом и волосами), сумма покупки как онлайн, так и офлайн варьируется от 320 до 450 рублей (в среднем и по словам респондентов). В онлайне покупатели тратят в 1,4 раза больше, чем в офлайн.

При покупке декоративной косметики на всех площадках больше всего тратят на пудру и тональный крем — порядка 500 рублей, меньше всего на карандаш для губ — до 200 рублей. В категории «уход за телом» средний чек покупки выше у покупателей AliExpress, особенно это касается антицеллюлитного ухода, средств от загара, скрабов для ног и для рук. Самые низкие расходы на товары этой категории у офлайн-покупателей.

Среди средств по уходу для лица больше всего люди готовы платить за антивозрастные крема — до 895 рублей при покупке онлайн (в 2 раза больше, чем при покупке офлайн). Также россияне больше тратят онлайн, чем офлайн, при покупке товаров из категории средств по уходу за полостью рта, волосами, ногтями. А если посмотреть на затраты на косметические девайсы и парфюмерию, видно, что люди тратят гораздо больше, наоборот, офлайн. Больше всего денег уходит на эпиляторы — до 8000 рублей офлайн против 1880 рублей онлайн. В топ по офлайн-затратам также входят массажер, ирригатор и девайсы для разнообразия интимной жизни.

Состав всему голова. Что определяет выбор покупателей

Самым важным фактором принятия решения о покупке (онлайн и офлайн) является состав продукта (60% и 53% соответственно). На втором месте по степени значимости — наличие пробников (даже при покупке онлайн — 30%). А вот отзывы других пользователей имеют гораздо большее значение для онлайн-покупок, чем для офлайн (36% против 17%). Мнение знакомых о косметике важнее при покупке онлайн (23% против 16%), так же, как и экологичность упаковки (21% против 13%).

Натуральность состава косметики важна как для онлайн-покупателей в целом, так и для покупателей AliExpress и офлайн-покупателей (63%, 59% и 67% соответственно).

Любовь к Франции и доверие к маркам из России

В рамках исследования AliExpress и GFK изучили степень влияния на выбор покупателя страны-производителя. Степень доверия онлайн и офлайн-покупателей высока к таким странам-производителям косметики, как Франция, Германия, Италия, Израиль, Южная Корея, Япония, США (от 49% до 81%). Уровень доверия к большинству стран у онлайн-покупателей ощутимо выше, чем у офлайн-покупателей. Оба типа покупателей выразили высокую степень доверия к косметическим товарам из России (66% для офлайн и 56% для онлайн). Онлайн-покупатели считают российскую косметику доступной по цене и довольны широким ассортиментом. Они полагают, что российская косметика совершила большой прорыв и является натуральной. Однако по технологиям она уступает зарубежной и на рынке представлено лишь несколько хороших отечественных брендов.

Мнения жителей разных городов о стране-производителе разнятся: например, офлайн-покупателям из Санкт-Петербурга страна-производитель важнее, чем жителям других городов (45% по сравнению с 25%).

Причина покупок онлайн — выгодные цены, а главный барьер — отсутствие возможности попробовать средство

Основными причинами покупки товаров в интернет-магазинах являются выгодные цены и скидки (61%), широкий ассортимент товаров (51%) и экономия времени при покупке (48%). При этом основными причинами отказа от покупки товаров онлайн являются отсутствие возможности попробовать средство (48%) и риск купить товар, качество которого будет ниже ожидаемого (38%). Офлайн-покупатели, как правило, неудовлетворены ассортиментом, отсутствием недорогих товаров и квалифицированной консультации. В свою очередь, посетители онлайн-магазинов неудовлетворены отсутствием нужных товаров, потенциальными сложностями с возвратом и не всегда доступной формой обратной связи с продавцом.

Скрытые мотиваторы: имя бренда и натуральность имеют значение

Для покупателей традиционных магазинов скрытым драйвером покупок является известность магазина. Именно этот фактор влияет на уровень лояльности к бренду. Скрытыми драйверами для покупателей онлайн-магазинов являются широкий выбор натуральной и экологичной косметики, наличие недорогих товаров, видео с примером использования продукта.

Курс на оздоровление. За какими товарами для красоты люди чаще всего приходят на AliExpress

Если смотреть на среднюю частоту покупок на AliExpress лидируют те категории, которые помогают покупателям поддерживать своё здоровье: продукты для спортивного питания, БАДы и витамины, средства по уходу за полостью рта.

Если сравнивать доли покупок на AliExpress c другими площадками в онлайн и офлайн, популярностью также пользуются средства для маникюра и педикюра, косметические девайсы и средства по уходу за телом. В категории средств для маникюра и педикюра лидирующую позицию занимают гель-лаки (доля покупок по сравнению с офлайн и другими онлайн-площадками выше на 10%). В категории «косметические девайсы» наиболее популярны также аппараты для маникюра, товары для укладки волос и для разнообразия интимной жизни.

Как коронавирус повлиял на покупке в сфере красоты. Краткий ответ: повлиял незначительно

Резкого сокращения покупательской активности в интернете из-за коронавирусной пандемии не произошло. 52% онлайн-покупателей и 60% покупателей AliExpress приобретали товары из категории «Красота и здоровье» с той же частотой, что и до самоизоляции. 24% онлайн-покупателей и 20% покупателей AliExpress сократили покупки товаров для красоты и здоровья. 14% покупателей онлайн и 12% в офлайн соответственно стали делать покупки чаще. Мужчины больше женщин сократили количество покупок в период самоизоляции. Изменений покупательской активности в категории «Красота и здоровье» в течение ближайшего года не ожидается (61%).