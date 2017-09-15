Кредиты увеличили оборот розничной торговли в России

Оборот розничной торговли в России во втором квартале 2017 года стал расти, так как россияне начали больше потреблять за счет кредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

По данным мониторинга, «россияне уже устали экономить, и во втором квартале 2017 года начал расти оборот розничной торговли». Эксперты рассказали, что население стало больше потреблять за счет роста потребительского кредитования в 2017 году.

«За январь — июль 2017 года динамика оборота розничной торговли оставалась отрицательной, спад продолжался в 48 регионах, то есть более чем в половине», — сказано в исследовании. Значительный рост розничной торговли в Севастополе, Омской области и Приморском крае «объясняется неточностью статистического учета, что подтверждается отрицательной динамикой реальных доходов населения в этих регионах», говорится в мониторинге.

Эксперты уточнили, что в целом экономический спад в России прекратился, за исключением жилищного строительства.

«Население вряд ли заметило завершение экономического спада из-за продолжающегося снижения денежных доходов, однако потребительский оптимизм к лету немного вырос, россияне перестали так сильно „затягивать пояса“ и начали больше тратить за счет роста потребительского кредитования», сообщается в исследовании.

Оборот розничной торговли в России во втором квартале 2017 года стал расти, так как россияне начали больше потреблять за счет кредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

По данным мониторинга, «россияне уже устали экономить, и во втором квартале 2017 года начал расти оборот розничной торговли». Эксперты рассказали, что население стало больше потреблять за счет роста потребительского кредитования в 2017 году.

«За январь — июль 2017 года динамика оборота розничной торговли оставалась отрицательной, спад продолжался в 48 регионах, то есть более чем в половине», — сказано в исследовании. Значительный рост розничной торговли в Севастополе, Омской области и Приморском крае «объясняется неточностью статистического учета, что подтверждается отрицательной динамикой реальных доходов населения в этих регионах», говорится в мониторинге.

Эксперты уточнили, что в целом экономический спад в России прекратился, за исключением жилищного строительства.