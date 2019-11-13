Крупногабаритные онлайн-заказы: статистика DPD

DPD в России фиксирует рост отправок по услуге DPD Online MAX, специализированного решения для крупногабаритных посылок сегмента B2C. В этом году среднее количество отправок в месяц в пять раз больше, чем в предыдущем.

В 2018 в пятерку городов с наибольшим объемом отправок по услуге DPD Online MAX в порядке убывания вошли Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Екатеринбург и Ярославль.

В 2019 году ТОП5 осталась той же, но места перераспределились. Москва сохранила лидерство, а на второй позиции, почти вдвое превысив объемы северной столицы, расположился Екатеринбург. Количество крупногабаритных отправок по этому городу по сравнению с предыдущим годом выросло в девять раз! Ульяновск занимает четвертое место, а Ярославль, как и в прошлом году, замыкает пятерку.

Если говорить о том, какие заказы делают онлайн-покупатели, то статистика следующая. По данным DPD, 70% отправок составляют посылки весом до 50 кг, а заказы массой более 100 кг не превышают 10%.

Помимо отправок по услуге DPD Online MAX, рост демонстрируют и объемы опции «Доставка крупногабаритных посылок» — подъем на этаж посылок из интернет-магазинов от 30 кг. DPD продолжает расширять ее географию, и на сегодняшний день опция доступна в 40 с лишним городах РФ.