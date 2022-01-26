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Кто будет главным покупателем вина в интернете? Портрет потребителя

Аналитики рекламного программатика Platforma (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) в преддверии планируемого старта онлайн-продаж алкогольной продукции проанализировали интересы любителей вина и составили портрет потребителя. Результаты исследования показали, что в России вином активно интересуются девушки в возрасте от 30 до 50 лет. При этом оказалось, что каждая третья, помимо привычных интересов к одежде, косметике и социальным сетям, увлекается видеоиграми.

Бокал вина - многим видится поводом встретиться с друзьями - обсудить как прошли новогодние праздники, похвастаться подарками и просто поделиться проблемами, которые тревожат. Примечательно, что среди интересующихся вином, мужчин оказалось не так много. Вероятно, это связано с предпочтениями более крепкого алкоголя (коньяк, виски и другие напитки).

В рамках исследования выяснилось, что в среднем по стране вином интересуются 61% женщин и 39% мужчин. Ядро потребителей вина – возрастная группа от 30 до 50 лет. На них приходится более 60% всей аудитории, а вот поколение Z подтверждает все тренды о трезвом образе жизни: всего 15% зетов (до 30 лет) интересовались вином в онлайне.

Аудитория, которая любит вино, также интересуется магазинами одежды, косметикой, городскими развлечениями и социальными сетями – такие интересы встречаются у этой группы в 4 раза чаще, чем у базовой.

Кроме того, потребители вина гораздо больше увлекаются музыкой (52%), кино (40%), товарами для дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой аудитории в краткосрочном периоде. Несмотря на то, что большая часть аудитории - женщины, любители вина в 2 раза чаще интересуются видеоиграми (27% против 14%) в долгосрочном периоде.

Интерес к алкоголю в интернете не относится к числу импульсивных или спонтанных. Исследование показало, что интерес к вину и алкоголю стабилен - 18% в краткосрочном (7 дней) и 19% в долгосрочном периоде (30 дней).

Напомним, что весной 2022 года запланирован старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Пилотный проект хотят запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. 

Методология

Специалисты рекламного программатика Platforma проанализировали массив анонимизированных данных более 9 млн абонентов по всей стране, изучив, какие интересы у аудитории, которая интересуется вином в интернете. Для исследования были взяты две выборки одинакового объёма: любители вина (посетители тематических винных сайтов) и рандомные (случайные) пользователи - базовая группа. Исследовались два типа интересов: краткосрочный (7 дней) и долгосрочный (30 дней).

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Автор: Анна
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