Кто и как пьёт кофе в двух столицах? Исследование пищевых привычек
Международная сеть кофеен Cofix и агентство маркетинговых исследований Golden Apple Marketing Research провели масштабный онлайн-опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга для того, чтобы выявить привычки и предпочтения потребителей кофе.
Какой кофе любят москвичи и петербуржцы
- Самым популярным кофейным напитком оказался капучино (56%), второе место занял латте (38%). Любителей чёрного кофе в двух столицах меньше: эспрессо заказывает менее трети посетителей (32%), а американо лишь 27%.
- 34% людей, потребляющих кофе вне дома, предпочитают его с сахаром и 33% добавляют сливки. 25% добавляют в кофе пряности: например, корицу или ваниль. 7% заказывают кофе с альтернативным молоком.
- Несмотря на то, что кофе считается утренним напитком, до полудня его заказывают лишь 31% опрошенных. 45% респондентов ответили, что предпочитают пить кофе днём, и 22% — вечером. Наиболее характерным дневным напитком является капучино. Вечером гости кофеен предпочитают латте и раф.
Пищевые привычки
- 39% опрошенных считают себя приверженцами здорового питания, а 31% готовы платить больше за продукты, которые считают полезными.
- 28% стараются не употреблять сахар; 18% респондентов сообщили, что следят количеством калорий в своей диете.
- Веганов и вегетарианцев среди опрошенных оказалось по 1%.
Портрет кофемана
- В Москве и Санкт-Петербурге пьют кофе вне дома в основном молодёжь и люди среднего возраста (26-45 лет)
- Чаще всех (не реже одного раза в день) пьют кофе вне дома люди с высшим образованием (80%). Почти половина ежедневно потребляющих кофе вне дома (48%) — специалисты умственного труда, 14% — руководители по найму, 11% — рабочие. Меньше всех среди гостей кофеен пенсионеров (1%), домохозяек (2%) и безработных (2%).
- Кофе с собой больше предпочитают женщины (52%), чем мужчины (48%)
- Чаще всего кофе навынос берут на прогулку (47%), для того чтобы согреться (46%) или выпить во время работы или учёбы (45%). Насладиться кофе, сидя в красивом месте (например, в парке) любят 32% опрошенных. 9% респондентов покупают кофе навынос домой.
Частота употребления кофе
- Больше половины участников опроса пьют кофе несколько раз в день (57%), при этом более одного раза вне дома — 26%.
- Из тех, кто покупает кофе в кофейнях, 29% берут его навынос 2–3 раза в неделю и 14% — раз в день. 11% гостей предпочитают выпить кофе в кофейне (не покупают навынос), а 2% опрошенных ответили, что вообще не пьют кофе.
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