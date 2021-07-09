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Кто и как пьёт кофе в двух столицах? Исследование пищевых привычек

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Cofix
Cofix
Кафе, ресторан, фастфуд

Международная сеть кофеен Cofix и агентство маркетинговых исследований Golden Apple Marketing Research провели масштабный онлайн-опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга для того, чтобы выявить привычки и предпочтения потребителей кофе.

Какой кофе любят москвичи и петербуржцы

  • Самым популярным кофейным напитком оказался капучино (56%), второе место занял латте (38%). Любителей чёрного кофе в двух столицах меньше: эспрессо заказывает менее трети посетителей (32%), а американо лишь 27%.
  • 34% людей, потребляющих кофе вне дома, предпочитают его с сахаром и 33% добавляют сливки. 25% добавляют в кофе пряности: например, корицу или ваниль. 7% заказывают кофе с альтернативным молоком.
  • Несмотря на то, что кофе считается утренним напитком, до полудня его заказывают лишь 31% опрошенных. 45% респондентов ответили, что предпочитают пить кофе днём, и 22% — вечером. Наиболее характерным дневным напитком является капучино. Вечером гости кофеен предпочитают латте и раф.

Пищевые привычки

  • 39% опрошенных считают себя приверженцами здорового питания, а 31% готовы платить больше за продукты, которые считают полезными.
  • 28% стараются не употреблять сахар; 18% респондентов сообщили, что следят количеством калорий в своей диете.
  • Веганов и вегетарианцев среди опрошенных оказалось по 1%.

Портрет кофемана

  • В Москве и Санкт-Петербурге пьют кофе вне дома в основном молодёжь и люди среднего возраста (26-45 лет)
  • Чаще всех (не реже одного раза в день) пьют кофе вне дома люди с высшим образованием (80%). Почти половина ежедневно потребляющих кофе вне дома (48%) — специалисты умственного труда, 14% — руководители по найму, 11% — рабочие. Меньше всех среди гостей кофеен пенсионеров (1%), домохозяек (2%) и безработных (2%).
  • Кофе с собой больше предпочитают женщины (52%), чем мужчины (48%)
  • Чаще всего кофе навынос берут на прогулку (47%), для того чтобы согреться (46%) или выпить во время работы или учёбы (45%). Насладиться кофе, сидя в красивом месте (например, в парке) любят 32% опрошенных. 9% респондентов покупают кофе навынос домой.

Частота употребления кофе

  • Больше половины участников опроса пьют кофе несколько раз в день (57%), при этом более одного раза вне дома — 26%.
  • Из тех, кто покупает кофе в кофейнях, 29% берут его навынос 2–3 раза в неделю и 14% — раз в день. 11% гостей предпочитают выпить кофе в кофейне (не покупают навынос), а 2% опрошенных ответили, что вообще не пьют кофе.

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Компании и сервисы: Cofix
Автор: Анна
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