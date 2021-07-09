Кто и как пьёт кофе в двух столицах? Исследование пищевых привычек

Подведены итоги второго акселератора MGNTech розничной сети «Магнит» и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Среди проектов-победителей – логистические роботы для автоматизации работы, сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей, а также система анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени.