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Кто они, лучшие разработчики интернет-магазинов? Опубликован рейтинг 2020 года

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К кому обращаться за разработкой интернет-магазина? Специально для тех, перед кем стоит подобный вопрос, Рейтинг Рунета подготовил очередной Рейтинг разработчиков интернет-магазинов. Используя фильтры Города, CMS и отрасли, можно выбрать студии, чьи компетенции наиболее соответствуют специфике будущего проекта.

Для того, чтобы выбор был удобнее, агентства изначально распределены по разным сегментам относительно диапазона бюджетов, с которыми они привыкли работать. Премиум сегмент представляют агентства, которые разрабатывают интернет-магазины с бюджетом выше 1,5 млн рублей. Агентства верхнего сегмента преимущественно сфокусированы на бюджетах 750 000-1 500 000 рублей, среднего — на 200 000-750 000, нижнего — на 200 000 и менее.

ТОП-10 сегмента Нижний

ТОП-10 сегмента Средний

ТОП-10 сегмента Верхний

ТОП-10 сегмента Премиум

Для построения рейтинга в этом году было изучено 24 410 интернет-магазинов, разработанных 953 агентствами. Участие в рейтинге — бесплатное. Единственное требование для участников — наличие в портфолио не менее 5 интернет-магазинов, разработанных за последние 5 лет.

При работе с рейтингом его организаторы рекомендуют особое внимание уделять фильтрам CMS и Отрасли. Именно они позволяют найти подрядчиков, максимально подходящих для выполнения конкретной задачи. Например, если требуется доработать интернет-магазин Одежды на Wordpress, нужно обращаться именно к тем из них, у которых есть соответствующий опыт. Такой подход к выбору подрядчиков позволяет обеспечить максимально высокие результаты по итогам сотрудничества, так как у агентства уже есть все необходимые технические компетенции, а также знание специфики рынка, особенностей поведения аудитории и т.д.

Компании и сервисы: WordPress
Автор: Анна
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