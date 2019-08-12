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Кто в России покупает автомобили в интернете и какие именно

Аналитики одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru определили самых активных интернет-покупателей новых машин, а также предпочтения россиян по маркам в зависимости от возраста и пола покупателя. В ходе исследования были проанализированы более 7 млн визитов, сделанных при подборе автомобиля на этой площадке в период с января по август 2019 года.

Самыми активными онлайн-покупателями новых автомобилей у официальных дилеров оказались молодые люди, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Это 45,3% и 39,5% от общего количества покупателей и покупательниц соответственно. На падающем в целом российском авторынке покупки новых автомобилей онлайн постоянно растут, и специалисты онлайн-агрегатора дают этому свое объяснение.

«Покупать онлайн новый автомобиль у официального дилера просто и безопасно. Вы получаете машину без пробега и изъянов, что обеспечено гарантией завода-производителя и договором купли-продажи с автосалоном. Не нужно привязываться к единственному продавцу и ждать у него поставки автомобиля в нужной вам комплектации и цвете — машину всегда можно купить из наличия у одного дилера, а обслуживать у другого. Поэтому за прошедшие полгода онлайн-продажи увеличились на 39%, с января по июнь включительно через сервис было реализовано свыше 8 000 автомобилей на общую сумму 12,7 млрд рублей», — комментирует директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Тройка брендов-лидеров по популярности у самых активных онлайн-покупателей мужского пола от 25 до 34 лет — это Kia, BMW и Škoda. Те же топ-предпочтения и у следующей возрастной группы (35–44). Но затем, по мере «взросления», их вкусы начинают различаться. Мужчинам от 45 до 54 лет больше нравится уже Hyundai, чем «бронзовый призер» у тех, кто помоложе, Škoda. 55—64-летние, помимо корейцев Kia и Hyundai, отдают предпочтение Volkswagen. А фаворит тех, кому от 65 и старше, — Hyundai (на втором и третьем местах Kia и Škoda соответственно). Самые же молодые автомобилисты (18–24) вместе с Kia выбирают яркие и дорогие BMW и Mercedes-Benz.

Предпочтения женщин более разнообразны. Самые активные онлайн-покупательницы выбирают Kia, Hyundai и BMW, что полностью совпадает со вкусами 35—44-летних автолюбительниц. Те, кому от 45 до 54 лет, предпочитают машинам BMW автомобили Toyota, а любимыми брендами 45—54-летних после Kia стали Volkswagen и Škoda. Женщины в возрасте от 65 лет ставят на первое место Toyota, на второе — Hyundai, на третье — Volkswagen. Самые молодые автомобилистки тоже уважают Toyota, но в возрастной категории от 18 до 24 лет этот бренд занимает второе место после Kia (третья строчка — у Hyundai).

Отдельно специалисты Autospot.ru отметили рост спроса на автомобили Lada во всех возрастных категориях, независимо от пола. Особенно этот бренд популярен у молодежи, лишь мужчины 55–64 и женщины старше 65 лет упорно игнорируют в интернете отечественного автопроизводителя.

«Бренд Lada, благодаря появлению новых, более современных моделей, набрал популярность. Если у автомобилистов старших поколений этот бренд находится на 10 месте, то у молодого поколения — на четвертом у мужчин и на шестом у женщин. На „АвтоВАЗе“ также отмечают увеличение спроса на некоторые свои модели. В частности, по данным завода, продажи Lada Granta выросли по итогам первого полугодия более чем на 40%», — поясняет Ярослав Шипачёв.

Автор: Анна
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