Аналитики AliExpress Россия и Авиасейлс выяснили, куда россияне ходят в походы этой осенью и что берут с собой. Они проанализировали спрос на авиабилеты в популярные для любителей хайкинга регионы, а еще назвали самые ходовые товары в этом сезоне.

По данным AliExpress Россия, спрос на товары для хайкинга перед осенним сезоном вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего перед началом осеннего сезона россияне выбирали специальную одежду для походов. Спрос на такие товары вырос в 4,5 раза. В этой категории россияне чаще всего выбирают водонепроницаемые горные куртки, которые можно легко сложить. Они готовы отдать за такие товары от 4 до 8 тысяч рублей.

При этом самое востребованное направление для хайкинга — Кавказские горы. По данным Авиасейлс, чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Доля бронирований авиабилетов в эти регионы по отношению к общему числу броней на эту осень составляет 4%. Этой осенью средняя стоимость авиабилетов на Кавказ туда-обратно на одного человека — 5,5 тысяч рублей.

Второй по популярности регион — Урал. Чаще всего в туристические походы ходят по Челябинской и Свердловской областям и Пермскому краю. Процент бронирования авиабилетов в эти регионы составляет 3,6% по отношению к общему числу броней на эту осень. Слетать на Урал и обратно в ближайшие месяцы можно в среднем за 5 тысяч рублей.

Среди товаров для хайкинга в 3,6 раза вырос спрос на компасы. Чаще всего покупатели выбирают компасы с корпусом из латуни, флуоресцентным покрытием и крышкой. Они готовы отдать за такие устройства от 50 до 300 рублей.В 2,5 раза чаще стали покупать снаряжение для хайкинга. Самые популярные товары категории — палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари и гермомешки для спальника. Россияне готовы отдать на такие товары от 300 до 1,5 тысячи рублей.

При этом из направлений для хайкинга россияне одинаково часто выбирают Кольский полуостров и озеро Байкал. На них пришлось по 0,8% от всех бронирований за осень. Средняя стоимость полета на Кольский полуостров из Москвы и обратно на одного человека — 6,5 тысяч рублей, а на Байкал — 9,5 тысяч рублей.

Реже этой осенью походников можно встретить на Алтае. Процент бронирования авиабилетов в Горно-Алтайск и Барнаул по отношению к общему числу броней — 0,5%. Средняя цена авиабилета на Алтай составляет около 9 тысяч рублей.

По данным AliExpress, россияне стали в 1,8 раза чаще выбирать товары для походной кухни и разбивки лагеря. В этой категории они чаще всего выбирают туристические газовые горелки, наборы походной посуды, ветрозащитные плиты и сухие пайки. Они готовы отдать за популярные товары категории от 400 до 3 тысяч рублей.

Спрос на надувные матрасы и спальные мешки вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего они выбирают кемпинговые матрасы с защитным слоем, двухместные надувные кровати и зимние спальные мешки. На такие товары россияне тратят от 1,1 до 2,6 тысячи рублей.