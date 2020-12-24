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KupiVip рассказал о самых популярных новогодних покупках

Маркетплейс KupiVip провел аналитику продаж в декабре и сделал выводы о том, какие товарные категории стали самыми популярными в преддверии Нового года. Выяснилось, что наибольшим спросом среди покупателей маркетплейса пользуются товары для дома, досуга и отдыха, косметика, женская одежда и обувь.

«Такие показатели связаны, с одной стороны, с потребностью приобретать новогодние подарки, с другой — с необходимостью встречать праздник дома. Покупательское поведение россиян в этом году во многом было продиктовано пандемией, и мы продолжаем наблюдать ее влияние и сейчас, в период подготовки к новогодним праздникам», — поясняет CEO KupiVip Олег Минаев.

Одной из самых востребованных категорией стали товары для дома (+50% год к году). Наибольший рост среди них показали предметы интерьера (+60%) и посуда (+89%).

Следующее место заняли товары для красоты и здоровья, которые часто приобретают в качестве новогодних подарков. Косметика для женщин показала больший процент роста, чем для мужчин: 152% против 58%. Чаще всего заказывали SPA-наборы, кремы для рук и лица.

Лидерами топ-категорий, как и в прошлом году, остаются женская одежда и обувь. А среди брендов, показавших наибольший рост: U. S. POLO ASSN., Jog Dog, Vitacci. Кроме того, хорошие показатели продемонстрировали Rio Verti, Love Republic, Zarina и Befree — новые бренды, присоединившиеся к платформе KupiVip в этом году. В список категорий с положительной динамикой продаж год к году также вошло женское и мужское нижнее белье. А среди премиум-брендов в лидерах Emporio Armani, Versace Collection, Philipp Plein, Tommy Hilfiger, Marc Cain.

Хотя 1 января россияне собираются встречать дома, желание празднично выглядеть в новогоднюю ночь никто не отменял: женщины активно покупают платья. Например, в декабре они чаще всего заказывали одно из вечерних платьев Love Republic серо-блестящего цвета (именно с таким оттенком астрологи рекомендуют встречать 2021-й год металлического быка). Популярностью также пользуются ювелирные украшения (+34%).

Успешные показатели в предновогодний период во многом связаны с переходом KupiVip на модель FMCG-маркетплейса. Компания, ранее являвшаяся лидером в сегменте fashion-ритейла, в марте 2020 года, в условиях пандемии, расширила ассортимент и добавила 20+ новых товарных категорий.

Автор: Анна
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