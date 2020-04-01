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KUPIVIP становится полноценным FMCG маркетплейсом

Онлайн-ритейлер KUPIVIP расширяет торговый ассортимент до FMCG-товаров и становится полноценным FMCG-маркетплейсом. В скором времени на сайте появятся товары для дома, дачи и сада, домашних животных, хобби, развлечений и фитнеса. Также компания запустит в продажу продукты здорового питания, книги и косметику. Об этом генеральный директор Олег Минаев заявил в прямом эфире РБК Pro.

KUPIVIP планирует расширить число поставщиков и начать сотрудничество с крупными гипермаркетами, которые предлагают большой ассортимент товаров для досуга и творчества, обустройства дома, здорового питания, спорта и др. Такое решение было принято из-за ситуации, связанной с коронавирусом: у людей всё больше появляется потребность заказывать товары домой, причем не только продукты, но и другие вещи обихода.

«Сейчас закрываются многие гипермаркеты, например, офлайн-работу уже приостановили Hoff и Леруа Мерлен. У потребителей растет спрос на все те категории, которые они раньше предпочитали приобретать в магазине. Поэтому сейчас нам кажется стратегически верным решение о запуске мультикатегорийного маркетплейса. В сложившейся ситуации мы думаем не только о наших клиентах, но и оффлайн-партнерах, которым мы сейчас готовы подставить свое плечо. Наша ключевая задача сейчас — молниеносно реагировать на волатильность рынка и действовать на опережение. Мы делаем все возможное, чтобы и для нас, и для наших коллег по бизнесу кризис прошел с минимальными потерями».

Олег Минаев, CEO KUPIVIP

Автор: Анна
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