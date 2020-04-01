KUPIVIP становится полноценным FMCG маркетплейсом

Онлайн-ритейлер KUPIVIP расширяет торговый ассортимент до FMCG-товаров и становится полноценным FMCG-маркетплейсом. В скором времени на сайте появятся товары для дома, дачи и сада, домашних животных, хобби, развлечений и фитнеса. Также компания запустит в продажу продукты здорового питания, книги и косметику. Об этом генеральный директор Олег Минаев заявил в прямом эфире РБК Pro.

KUPIVIP планирует расширить число поставщиков и начать сотрудничество с крупными гипермаркетами, которые предлагают большой ассортимент товаров для досуга и творчества, обустройства дома, здорового питания, спорта и др. Такое решение было принято из-за ситуации, связанной с коронавирусом: у людей всё больше появляется потребность заказывать товары домой, причем не только продукты, но и другие вещи обихода.