Куплю у соседа: Юла выяснила, кому доверяют россияне

Юла совместно с исследовательским агентством ResearchMe провели опрос 2050 респондентов со всей России и выяснили, что вызывает доверие у пользователей сервисов объявлений, и на что они обращают внимание при покупке товаров. Треть опрошенных обращает внимание на местоположение продавца, а самыми надежными продавцами и покупателями считаются жители своих районов.

Что важно

Чаще всего при покупке товаров и услуг на сервисах объявлений россияне обращают внимание на цену (68%), наличие фотографий товара с нескольких ракурсов (55%) и подробного описания (36%). Меньше всего покупатели обращают внимание на число просмотров или добавлений товаров в избранное (5%), наличие аватара у продавца (6%), а также на тот факт, находится ли пользователь онлайн (3%).

Объявления, которые размещаются рядом с местоположением пользователей, вызывают доверие у 32% опрошенных, при этом для женщин этот фактор важнее. На отзывы представительницы женского пола также смотрят чаще мужчин.

О доверии

Чем ближе продавец и покупатель расположены друг к другу, тем выше доверие между ними. Так, 92% опрошенных считают надежными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. А вот довериться пользователям из другого города готовы только 42% респондентов.

По данным сервиса Юла, чаще всего покупатели ищут поблизости товары для дома и дачи, бытовую технику, детские товары, хендмейд, а также стройматериалы и инструменты. А вот предложения о продаже легковых автомобилей, фото- и видео камер, а также запчастей и автотоваров пользователи сервиса готовы рассматривать в радиусе более 200 км.

Тщательная проверка

По результатам опроса, наиболее популярным методом проверки продавцов при покупке на сервисах объявлений является общение в чате. Почти половина респондентов (48%) указали, что пишут в чат, чтобы выяснить дополнительную информацию о товаре. 41% опрошенных любят звонить продавцам, а каждый 8-й россиянин пользуется видеозвонками, чтобы убедиться, что описание товара соответствует действительности.

Чаще всего функцию видеозвонков используют мужчины, а также более мотивированные покупатели и продавцы. По данным Юлы, конверсия* в покупку из видеозвонка выше почти в 2 раза при покупке детских товаров, бытовой техники и компьютеров.

*Конверсия — количество товаров, по которым совершался видеозвонок, и которые в следующие 7 дней были отмечены как проданные на Юле.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 2050 пользователей рунета старше 18 лет, которые в течение года хотя бы 1 раз использовали сервисы объявлений.