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Курьер сервиса «Самокат» в знак протеста против вакцинации сбросил с 25-го этажа сумку с продуктами

В Екатеринбурге 24 летний курьер сервиса доставки «Самокат» сбросил с 25-го этажа сумку с продуктами. Так он хотел выразить протест — молодой человек заявил, что курьеров заставляют выбирать: вакцинироваться от ковида или уволиться. Свою акцию он провел на верхнем этаже многоэтажного дома.

— Мне сказали: прививайся или увольняйся. Какие добровольные прививки? Вы не можете меня заставить. Я сказал, что если так будет продолжаться, я возьму заказ, увезу его и скину прямо с крышечки, — заявил автор ролика. — Когда я это делал, снизу стояли два моих друга и контролировали, чтобы никто не побежал и никого не прибило. Это небезопасно, это глупый, необдуманный поступок, но я так сделал.

В пресс-службе «Самоката» пояснили, что сожалеют о поступке молодого человека, ведь он не подумал о клиенте, который ждал заказ и, возможно, не может выйти из дома.

В службе доставки уточнили, что медицинская книжка при трудоустройстве, маски и перчатки для работы в доставке — не вопрос желаний и личного комфорта, «это вопрос безопасности наших сотрудников и покупателей». То же самое сейчас в компании касается и вакцинации.

Автор: Анна
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