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Курьерская платформа Беру покрыла всю территорию Москвы

Собственная платформа для доставки маркетплейса Беру теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы.

Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий Яндекс.Маршрутизации распределяет заказы между курьерами, строит и корректирует их маршруты. Маркетплейс начал тестировать собственную платформу в 2019 году. Сначала с её помощью доставлялись заказы только жителям некоторых районов города.

Основное преимущество платформы в контролируемости — все курьеры используют специальное приложение, которое выстраивает чёткую последовательность выполнения задания без возможности её нарушения, а Беру отслеживает геопозицию курьера, по ходу движения которого идёт постоянная оптимизация маршрута. Клиент тоже видит на карте, где находится курьер и через сколько заказов он приедет. К платформе подключаются курьеры партнёрских служб доставки маркетплейса Беру.

«Покрытие всей территории Москвы собственной платформой для доставки позволило улучшить сервис для наших клиентов. В будущем мы планируем, чтобы 90% заказов московских клиентов Беру доставляли курьеры с помощью нашей платформы. Ежедневно они развозят примерно 60% от всего числа заказов клиентов Беру по Москве — причём точность попадания в интервал доставки составляет 95%. Также мы начинаем тестировать курьерскую платформу в других городах», — отметил Роман Аствацатуров, руководитель курьерской платформы маркетплейса Беру.

Автор: Анна
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