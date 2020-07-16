Курьерская платформа Беру покрыла всю территорию Москвы
Собственная платформа для доставки маркетплейса Беру теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы.
Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий Яндекс.Маршрутизации распределяет заказы между курьерами, строит и корректирует их маршруты. Маркетплейс начал тестировать собственную платформу в 2019 году. Сначала с её помощью доставлялись заказы только жителям некоторых районов города.
Основное преимущество платформы в контролируемости — все курьеры используют специальное приложение, которое выстраивает чёткую последовательность выполнения задания без возможности её нарушения, а Беру отслеживает геопозицию курьера, по ходу движения которого идёт постоянная оптимизация маршрута. Клиент тоже видит на карте, где находится курьер и через сколько заказов он приедет. К платформе подключаются курьеры партнёрских служб доставки маркетплейса Беру.
«Покрытие всей территории Москвы собственной платформой для доставки позволило улучшить сервис для наших клиентов. В будущем мы планируем, чтобы 90% заказов московских клиентов Беру доставляли курьеры с помощью нашей платформы. Ежедневно они развозят примерно 60% от всего числа заказов клиентов Беру по Москве — причём точность попадания в интервал доставки составляет 95%. Также мы начинаем тестировать курьерскую платформу в других городах», — отметил Роман Аствацатуров, руководитель курьерской платформы маркетплейса Беру.