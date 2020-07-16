Курьерская платформа Беру покрыла всю территорию Москвы

Собственная платформа для доставки маркетплейса Беру теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы.

Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий Яндекс.Маршрутизации распределяет заказы между курьерами, строит и корректирует их маршруты. Маркетплейс начал тестировать собственную платформу в 2019 году. Сначала с её помощью доставлялись заказы только жителям некоторых районов города.

Основное преимущество платформы в контролируемости — все курьеры используют специальное приложение, которое выстраивает чёткую последовательность выполнения задания без возможности её нарушения, а Беру отслеживает геопозицию курьера, по ходу движения которого идёт постоянная оптимизация маршрута. Клиент тоже видит на карте, где находится курьер и через сколько заказов он приедет. К платформе подключаются курьеры партнёрских служб доставки маркетплейса Беру.