Курьерская служба доставки TopDelivery представила новую систему отслеживания заказов

Компания TopDelivery, курьерская служба доставки для интернет-магазинов, запустила обновленный трекинг-сервис. Благодаря новому функционалу пользователи могут не только отследить дату прибытия заказа в город назначения, но и выбрать удобный для себя срок и временной интервал получения.

Формат работы новой системы отслеживания заказов заключается в следующем: первое sms-уведомление получателя содержит персональную ссылку с ключом безопасности, по которой он попадает на страницу отслеживания заказа. В одном экране отображается ожидаемая дата доставки в назначенный город и все этапы движения заказа. Получатель также может выбрать дату и интервал доставки или отложить получение на срок до 14 дней.

«Многие получатели не знают точных сроков доставки в момент оформления заказа, — отмечает Алексей Прыгин, исполнительный директор TopDelivery. — Мы решили эту проблему благодаря обновлению нашего трекинг-сервиса.

Пользователи теперь видят в системе дату и интервал доставки заказа в город, указанные с точностью 98%, и могут спланировать получение, когда им удобно. Оператор call-центра перезванивает только в том случае, если получатель сам не назначил дату и интервал доставки. Это большой плюс для тех, кто не любит лишние звонки.

В результате тестового запуска мы получили, что 15% получателей из регионов и 35% получателей из Москвы воспользовались новым функционалом нашей трекинг-системы. Общее количество обращений в call-центр с вопросом „когда заказ прибудет в город?“ сократилось на четверть».

Курьерская служба TopDelivery работает с 2011 года и осуществляет доставку по Москве и всей России. География доставки включает более 14000 индексов в 77 регионах страны.