Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за того, что им задерживают зарплату. Они планируют выйти к офису Mail.ru Group (одного из владельцев) в четверг, 9 июля, говорится в сообщении Telegram-канала «Профсоюз „Курьер“». Видео с обращением курьеров появилось на YouTube.

«Сейчас триста ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. Часть из них уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство! И завтра это может случиться с каждым из нас», — говорится в обращении.

На прошлой неделе профсоюз и некоторые курьеры службы объявили о своих требованиях к Delivery Club. Они попросили немедленно выплатить зарплату и заключить постоянные трудовые контракты (по словам сотрудников, сейчас компания оформляет договоры об оказании услуг). «Выплат ждут 290 работников, а не „несколько десятков“, как ранее недостоверно сообщали СМИ со ссылкой на руководство Delivery Club», — говорят в профсоюзе.

Кроме того, курьеры требуют от руководства прекратить «принуждать курьеров переходить на форму самозанятости путем шантажа», отменить систему штрафов и вернуть на работу сотрудников, которых, по мнению профсоюза, уволили незаконно.

Курьеры просили выполнить требования до конца рабочего дня 6 июля, отмечается в сообщении. Они заявили, что «больше не намерены верить в эти пустые обещания, терпеть издевательства со стороны крупных собственников».

Инициаторы также утверждают, что написали коллективные обращения в Следственный комитет. Они просят коллег, клиентов службы и «всех неравнодушных граждан Москвы» поддержать акцию — распространять информацию и писать в соцсетях посты с хэштегами #КурьерыНеРабы и #DeliveryХлам.

После предыдущего обращения курьеров в Delivery Club пообещали выплатить долги в ближайшие дни. «За полтора прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, также все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях. Мы рассчитываем, что курьеры получат первые выплаты сегодня» — сказали в компании.

Также служба расторгает контракт с одним из логистических партнеров, который «допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров», заявили представители Delivery Club. В компании подчеркивают, что сервис работает в штатном режиме, а число курьеров, которые выходят на смену ежедневно, соответствует плану.

Ранее Delivery Club отчитался о выполнении рекордного количества заказов за май. В компании рассказали, что показатель достиг 5,5 млн — втрое больше, чем в том же месяце 2019 года.