Курьеры iGooods за пандемию получили 4,2 млн руб. безналичных чаевых

Клиенты сервиса iGooods во время пандемии стали активнее оставлять чаевые. Такой способ поощрения стал пользоваться популярностью за счет введения функции онлайн-чаевых. За три весенних месяца покупатели заплатили 4,2 млн рублей безналичных вознаграждений курьерам и персональным закупщикам компании. Для сравнения, в январе-феврале общая сумма электронных поощрений составила 266 тыс. рублей.

В начале пандемии коронавируса — в марте — средняя сумма чаевых составила 152 рубля. Поощрение оставляли в каждом 32-м заказе. В апреле размер чаевых остался таким же, но дополнительную оплату оставляли уже почти в два раза чаще. В мае размер чаевых несколько снизился и составил 140 рублей, поощрения оставляли в каждом 18-м заказе. Общая сумма вознаграждений при этом выросла за счет роста числа заказов.

«В период пандемии работа персональных закупщиков и курьеров стала социально значимой. Покупка продуктов онлайн в один момент стала необходимой для большой аудитории людей. Из-за этого возникали задержки, частные замены товаров из-за их временного отсутствия на полке. Наши клиенты в большинстве случаев относились к этому с пониманием. Они благодарили сотрудников за их труд и стали оставлять поощрения чаще, чем раньше. Мы отмечаем ежемесячный прирост безналичных чаевых: в марте сумма составила 594 тыс. рублей, в апреле уже 1,7 млн рублей, в мае — 1,8 млн рублей», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

На данный момент чаевые чаще оставляют курьерам, чем персональным закупщикам. Продолжают пользоваться популярностью поощрения наличными: некоторые предпочитают отдать вознаграждение лично в руки. Причем порой клиенты отдают деньги курьеру с просьбой передать поощрение и закупщику.

Сервис iGooods начал тестировать функцию электронных чаевых в январе 2020 года. В феврале возможность оставить вознаграждение стала доступна для всех клиентов iGooods. Перевод чаевых работает через сервис CloudTips, совместный проект «Тинькофф» и CloudPayments. Вознаграждение можно перевести с карты, которая привязана к аккаунту iGooods. Деньги поступают непосредственно на счет исполнителям заказа — персональным закупщикам и курьерам. Вознаграждение сотрудников производится добровольно и может составить любую сумму.