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Курьеры Почты России начали принимать оплату банковскими картами

Покупателям интернет-магазинов больше не придется выбирать между удобством и доступностью доставки Почты России с одной стороны и предпочитаемым способом оплаты картой при получении — с другой. Курьеры Почты России оснащены мобильным терминалом приема оплаты.

Сервис стал частью услуги «Курьер онлайн» — комплексного направления Почты России для интернет-магазинов, помогающего обеспечивать эффективную и удобную для получателя доставку и оплату. Прием оплаты картой при получении доступен уже в 180 городах России. В текущем году этот сервис станет доступен при получении посылок во всех отделениях почтовой связи.

«Для Почты России внедрение новой услуги — шаг, позволяющий укрепить свои позиции и наработанные компетенции. На рынке электронной коммерции мы выступаем в качестве надёжного логистического партнёра. Сегодня потребитель стремится выбрать наиболее удобные форматы доставки и оплаты товара, — отмечает первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин. — Наша задача дать потребителю удобные механизмы получения своих покупок, а компаниям партнерам — высокий уровень сервиса. В ближайшие несколько лет, мы планируем заключить соглашения как минимум с 85% компаний, работающих на рынке электронной коммерции России».

«Курьер онлайн» — услуга для участников интернет-торговли, клиентов Почты России, которые ежемесячно пересылают свыше 50 отправлений. Компании могут отправлять посылки весом до 5 кг по фиксированным ценам и с гарантированными сроками доставки. В ближайшем будущем оплатить покупки банковской картой также будет возможно при пользовании услугой «посылка онлайн» — доставки товара в ближайшее к клиенту почтовое отделение.

Автор: Анна
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