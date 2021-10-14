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Курьеры Почты России помогут Яндекс.Маркету с доставкой заказов

Получать покупки из Яндекс.Маркета с курьерской доставкой пользователи теперь могут даже в населённых пунктах вдали от крупных городов — например, в деревнях и дачных посёлках. Это стало возможным благодаря развитию сотрудничества между маркетплейсом и Почтой России. Она начала помогать сервису доставлять заказы во всех регионах, в которых есть её отделения почтовой связи и курьерская доставка. 

Почта России забирает посылки со складов Маркета в подмосковном Софьине, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Дальше она развозит заказы по своим региональным отделениям, там сортирует их, а затем доставляет получателям с помощью курьеров. Скоро Почта России станет забирать товары и со складов маркетплейса в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, специально выбирать на Маркете доставку с помощью Почты России не нужно. Достаточно просто выбрать курьерскую доставку, а сервис решит сам, каким образом лучше привезти покупку.

Сейчас доставка заказов из Маркета силами Почты России действует в 300 населённых пунктах в 83 регионах страны. Маркетплейс и Почта России будут расширять географию услуги.

Автор: Анна
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