Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 4 млрд рублей

В рамках финансовой отчетности VK Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам третьего квартала 2021 года до 4 млрд рублей, что на 53% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Планка в 4 млрд рублей по итогам квартала достигнута впервые в истории компании (для сравнения, по итогам первого квартала 2021 выручка составила 3,2 млрд рублей, второго квартала — 3,6 млрд).

«Мы достигли такого результата, несмотря на то, что третий квартал традиционно считается низким сезоном для рынка доставки. В первую очередь это произошло благодаря той трансформации, которая произошла с Delivery Club с момента реализации новой стратегии развития. Из сервиса доставки готовых блюд мы превратились в сервис, с помощью которого пользователь может решить любые связанные с едой вопросы: заказать доставку готовых блюд и продуктов, заказать еду навынос, забронировать стол или оставить безналичные чаевые официанту. Использование синергий между новыми направлениями и повышение качества предоставляемых в каждом из них услуг положительно влияет на все наши ключевые бизнес-показатели», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

По итогам третьего квартала 2021 Delivery Club работает более чем с 47 тысячами партнеров (35 тысяч на конец третьего квартала 2020 года). Доля заказов, доставляемых собственной логистической службой составляет 64% (59% по итогам третьего квартала прошлого года). Количество активных пользователей, совершивших в течение отчетного периода минимум один заказ, в третьем квартале 2021 года впервые преодолело отметку в 5 миллионов человек.