Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей

В рамках квартального отчета Mail.Ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки в третьем квартале 2019 до 1244 млн рублей. Выручка почти в три раза (на 191%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является рекордной для компании.

В третьем квартале курьеры Delivery Club появились в 12 новых городах (Тюмени, Оренбурге, Белгороде, Иваново, Владимире, Рязани, Ульяновске, Туле, Курске, Тольятти, Твери и Орле), расширив географию собственной доставки до 30 населенных пунктов. Объем заказов, доставленных собственной логистической службой, вырос в 7,1 раза по сравнению с третьим кварталом 2018 года и теперь превышает 50% от общего объема заказов против 20% годом ранее. Региональная экспансия, развитие собственной логистики и увеличение количества курьеров позволили сервису в сентябре впервые выполнить 3 млн заказов.

«Мы преодолели еще один важный рубеж и идем к тому, чтобы увеличить выручку в два раза по итогам 2019 года. Третий квартал — низкий сезон для рынка доставки, но он стал прорывным для Delivery Club. Это отличный показатель того, что мы правильно расставили приоритеты, собрали супер профессиональную команду и используем все возможности, которые сегодня дает рынок. Также мы видим, какой эффект оказывает запуск собственной доставки в регионах. Когда у потребителей появляется доступ к быстрой доставке еды с широким выбором заведений, модель их поведения начинает меняться от событийных заказов к повседневному использованию сервиса», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

По итогам третьего квартала количество ресторанов, подключенных к Delivery Club, превысило 12,2 тыс. по сравнению с 9 тыс. на начало года. Сегодня сервис работает со всеми крупнейшими сетями быстрого питания, такими как McDonalds, KFC, Burger King и Subway. В сентябре Delivery Club и Novikov Group объявили об открытии 24 ресторанов формата dark kitchens в Москве.

По данным Sberbank CIB, в 2018 году объем российского рынка агрегаторов доставки еды составил 22 млрд рублей, доля агрегаторов в общем объеме рынка доставки — 17%. За ближайшие пять лет ситуация принципиально изменится и агрегаторы займут доминирующую позицию. Аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что в 2022 году доля агрегаторов вырастет до 55%, а объем этого сегмента в финансовом выражении увеличится в шесть раз и достигнет 132 млрд рублей.