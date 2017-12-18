«Л’Этуаль»: числа на лицах — это просто «игра»

Компания «Л’Этуаль» прокомментировала, почему в магазинах продавцы ходят с цифрами на лицах.

По словам пресс-службы сети, эти цифры означают дни, оставшиеся до завершения новогодних скидок. Речь идет об «игре», в которой работники считают оставшиеся дни до Нового года, об этом пишет РБК.

В комментарии изданию, представитель компании «Л’Этуаль» отметил, что «участие во флешмобе осуществляется исключительно по собственному желанию», «все желающие используют серебряный косметический карандаш, который есть в ассортименте сети и легко смывается», — отметил сотрудник.

Отметим, комментарий компании появился после того, как актриса Ксения Алферова посетила данный магазин и увидела на лицах продавцов цифры.