«Л’Этуаль»: числа на лицах — это просто «игра»
Компания «Л’Этуаль» прокомментировала, почему в магазинах продавцы ходят с цифрами на лицах.
По словам пресс-службы сети, эти цифры означают дни, оставшиеся до завершения новогодних скидок. Речь идет об «игре», в которой работники считают оставшиеся дни до Нового года, об этом пишет РБК.
В комментарии изданию, представитель компании «Л’Этуаль» отметил, что «участие во флешмобе осуществляется исключительно по собственному желанию», «все желающие используют серебряный косметический карандаш, который есть в ассортименте сети и легко смывается», — отметил сотрудник.
Отметим, комментарий компании появился после того, как актриса Ксения Алферова посетила данный магазин и увидела на лицах продавцов цифры.
«Случайно зашла в магазин Летуаль! Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у неё красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит! И тут она вся как-то съёжилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания Акции! Я остолбенела! Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами на лице!!!», — написала Ксения Алферова.