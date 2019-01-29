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«Л’Этуаль» открывает первый флагманский магазин с барбершопами и салонами красоты

Парфюмерная сеть «Л’Этуаль» откроет в московском торговом центре «Авиапарк» свой первый флагманский магазин площадью более 2,5 тыс. кв. м, в котором будут работать барбершопы и салоны красоты. Об этом газете сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу торгового центра. Это будет один из крупнейших магазинов парфюмерии в Европе, по площади сравнимый с флагманским магазином Sephora на Елисейских Полях в Париже.

Аналитики Knight Frank уверены, что открытие флагманских магазинов в таких сегментах, как парфюмерия, не подразумевает под собой высокую доходность: в этом случае речь может идти, скорее всего, об имиджевой составляющей. Это должно помочь «Л’Этуаль» вернуться в премиальный сегмент, о чем сеть ранее заявляла, считают аналитики.

В пресс-службе «Л’Этуаль» подтверждают, что во флагманском магазине будут работать барбершопы и стилисты. Существующий же в «Авиапарке» магазин на площади более 500 кв. м сеть планирует закрыть за полтора месяца до открытия нового (по словам аналитиков Knight Frank, его посещаемость сейчас ниже, чем у магазина «Рив Гош» в этом же торгцентре).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров посчитал, что расходы на открытие в «Авиапарке» составляют не менее 120 млн руб., в 2019 г. выручка магазина может превысить 500 млн руб., а в 2020-м —достичь 1,1 млрд руб.

«Л’Этуаль» основана в 1997 году, сейчас сеть насчитывает более 900 магазинов в 200 городах страны. По оценке Knight Frank, выручка ритейлера в 2017 году составила более 90 млрд рублей, в 2018 году — от 120 до 130 млрд рублей.

Автор: Анна
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