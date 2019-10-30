+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Л’Этуаль» планирует приобрести сеть «Подружка»

Один из крупнейших российских продавцов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» планирует приобрести сеть «Подружка». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ООО «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») уже направила запрос о приобретении 100% ООО «Табер Трейд» (управляет магазинами «Подружка») в Федеральную антимонопольную службу.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценивает возможную стоимость сети «Подружка» в 5 млрд руб. без учета долга. По мнению Габышева, за счет сделки «Л’Этуаль» хочет выйти в более низкий ценовой сегмент. Ритейлер также сможет удвоить бизнес «Подружки» за счет оптимизации логистики и активной региональной экспансии.

«Подружка» — сейчас самый привлекательный актив среди выставленных на продажу сетей дрогери, пояснил РБК гендиректор исследовательской компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он отметил, что у компании хорошая динамика сопоставимых продаж, высокая рентабельность и нет долгов. «Сделка обеспечит „Л'Этуаль“ синергический эффект за счет дополнения портфеля форматов магазинами дрогери, потенциал роста которого выше, чем сетей парфюмерии и косметики», — полагает он.

«Л’Этуаль», по собственным данным, на настоящий момент включает около 900 магазинов более чем в 200 городах России. Сеть «Подружка» — более 250 магазинов (работают в более низком по сравнению с «Л’Этуаль» ценовом сегменте).

По итогам 2018 года «Л'Этуаль» впервые за 15 лет потеряла статус лидера парфюмерно-косметической розницы, уступив его «Магнит Косметик» (выручка последнего, по оценке INFOLine, составила 91,6 млрд руб. против 82,5 млрд руб.). Общие продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году оценивались в 772,3 млрд руб., приводили данные аналитики «РБК Исследования рынков».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

29 октября / Комментарии
Минпромторг запустит эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах

Минпромторг запустит эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах

Минпромторг до конца года определит виды упаковки и тары, которые население сможет сдавать в переработку в магазинах. Сейчас законодательство не позволяет принимать вторсырье в торговых объектах.

далее →

29 октября / Комментарии
Торговые сети столкнулись с массовыми отказами в выдаче лицензий на продажу алкоголя

Торговые сети столкнулись с массовыми отказами в выдаче лицензий на продажу алкоголя

Крупные торговые сети, включая «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель», массово получили отказы в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя. Регуляторы объясняют это наличием у супермаркетов неоплаченных штрафов.

далее →

29 октября / Комментарии
Оптимизация покупок становится трендом покупательского поведения

Оптимизация покупок становится трендом покупательского поведения

Исследовательский холдинг Ромир на основе данных собственной скан-панели домохозяйств Consumer Scan Panel провел исследование россиян на тему покупательского поведения в современном мире.

далее →

25 октября / Комментарии
«Леруа Мерлен» открыла инновационный распределительный центр «Северная звезда»

«Леруа Мерлен» открыла инновационный распределительный центр «Северная звезда»

23 октября 2019 года в индустриальном парке «PNK Парк Белый Раст» (Московская область, Дмитровский городской округ) состоялось открытие инновационного распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен». Автоматизированный складской комплекс «Северная звезда» площадью 140 000 м2 стал крупнейшим логистическим объектом «Леруа Мерлен» в России. Девелопером проекта выступила PNK Group.

далее →

24 октября / Комментарии
«Связной» запустил ностальгический Trade-in

«Связной» запустил ностальгический Trade-in

Ритейлер «Связной» запустил акцию и рекламную кампанию «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!