Один из крупнейших российских продавцов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» планирует приобрести сеть «Подружка». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ООО «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») уже направила запрос о приобретении 100% ООО «Табер Трейд» (управляет магазинами «Подружка») в Федеральную антимонопольную службу.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценивает возможную стоимость сети «Подружка» в 5 млрд руб. без учета долга. По мнению Габышева, за счет сделки «Л’Этуаль» хочет выйти в более низкий ценовой сегмент. Ритейлер также сможет удвоить бизнес «Подружки» за счет оптимизации логистики и активной региональной экспансии.

«Подружка» — сейчас самый привлекательный актив среди выставленных на продажу сетей дрогери, пояснил РБК гендиректор исследовательской компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он отметил, что у компании хорошая динамика сопоставимых продаж, высокая рентабельность и нет долгов. «Сделка обеспечит „Л'Этуаль“ синергический эффект за счет дополнения портфеля форматов магазинами дрогери, потенциал роста которого выше, чем сетей парфюмерии и косметики», — полагает он.

«Л’Этуаль», по собственным данным, на настоящий момент включает около 900 магазинов более чем в 200 городах России. Сеть «Подружка» — более 250 магазинов (работают в более низком по сравнению с «Л’Этуаль» ценовом сегменте).

По итогам 2018 года «Л'Этуаль» впервые за 15 лет потеряла статус лидера парфюмерно-косметической розницы, уступив его «Магнит Косметик» (выручка последнего, по оценке INFOLine, составила 91,6 млрд руб. против 82,5 млрд руб.). Общие продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году оценивались в 772,3 млрд руб., приводили данные аналитики «РБК Исследования рынков».